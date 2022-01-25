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    «Ковентри» и «Сток» обменяются голами?

    «Ковентри Сити» — «Сток Сити». Прогноз (к. 1.84) и ставки на футбол, Чемпионшип, 25 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ковентри Сити» — «Сток Сити»
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    Виктор Дьокереш
    В матче 23 тура чемпионата Англии встретятся «Ковентри Сити» и «Сток Сити» на поле стадиона «Ковентри Билдинг». Событие состоится 25 января в 22:45 мск. «Ковентри Сити» — «Сток Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ковентри Сити»

    После 25 туров «Ковентри» занимает 10 место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков. За плечами у команды 10 побед, 7 ничьих, 8 поражений, а также разница +4.

    В прошлом туре хозяева дома проиграли КПР со счетом 1:2. Это было третье домашнее поражение в турнире подряд и четвертый домашний тур без победы.

    Туром ранее «Ковентри» уверенно разобрался с «Петерборо», разгромив соперника 4:1. Январь начался для «небесно-голубых» с победы в Кубке Англии. В 1/32 КФА коллектив прошел «Дерби Каунти», выиграв 1:0.

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    При всех последних неудачах, «Ковентри» остается домашней командой, которая одержала 7 побед из 10 в этом сезоне именно на своем поле.

    «Сток Сити»

    «Гончары» располагаются на 9 строчке в турнирной таблице и имеют на пункт больше, чем у соперника. Они набрали 11 побед, 10 поражений, 5 ничьих, 32 забитых и 28 пропущенных мячей.

    У гостей тоже непростой период, так как они проиграли 3 из 4 матчей в чемпионате. В прошлом туре команда уступила «Фулхэму» 2:3. Перед этим были неудачи в матчах с «Дерби» (1:2) и «Престоном» (1:2).

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    • Похвастаться «Сток Сити» может победами в поединках 1/32 Кубка Англии над «Лейтон Ориент» (2:0) и 27 тура Чемпионшипа над «Халлом» (2:0).

    «Сток» отлично играет на выезде. У него 4 победы в 5 поединках и всего один пропущенный мяч за этот отрезок.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают высокие коэффициенты на основные исходы поединка — 2.33 на победу «Ковентри», 3.25 на ничью и 3.15 на победу «Стока».

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    «Сток Сити» не уходит с поля без забитых голов уже 4 тура. «Ковентри» тоже начал забивать. Два последних тура команда отмечается голами. В 3 из 4 очных матчах турнира голы были с обеих сторон, а тотал выше 2.5.

    Если учесть вышеперечисленное, то можно поставить на то, что обе забьют с коэффициентом 1.84.

    Также можно воспользоваться неплохим коэффициентом 2.12 и поставить на тотал больше 2.5.

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    «Ковентри Сити» — «Сток Сити»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 25.01.2022. Прогнозы на футбол. «Ковентри» и «Сток» обменяются голами?
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