начнут матч в 22:45 в английском Чемпионшипе, 24.01.2022.

Последний матч между собой: «Мидлсбро» — «Блэкберн Роверс» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Блэкберн Роверс» — «Мидлсбро». Коэффициент ставки — 2.50 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Блэкберн Роверс»).

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