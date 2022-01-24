«Блэкберн» сыграет на своем поле с «Мидлсбро» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 января, начало — в 22:45 мск. «Блэкберн» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкберн»

«Блэкберн» в нынешнем сезоне борется за возвращение в АПЛ. Правда, сейчас команда занимает только 3 место.

В минувшем туре команда проиграла. Причем неудача в матче с «Халл Сити» (2:0) прервала длительный победный сериал.

«Роверс» имеют довольно мощную атакующую линию. Правда, Бен Бреретон, на счету которого 20 мячей, в новом календарном году еще не забивал.

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Против «Мидлсбро» «Блэкберн» в последнее время играет вполне успешно. Из пяти последних очных поединков «бродяги» выиграли дважды при трех паритетах.

«Мидлсбро»

Эта команда также борется за попадание в зону плей-офф. Текущее 6 место является тому красноречивым подтверждением.

Главным бичом команды является откровенно слабая атака. В 26 матчах команда забила только 31 мяч.

Между тем, в минувшем туре «Мидлсбро» добыл три очка. Дома команда сумела переиграть «Рединг» (2:1).

Причем эта победа стала для команды уже пятой подряд. Да и вообще, «мидлы» не проигрывают еще с конца ноября.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Блэкберн» за 2.50, на ничью за 3.25, а на «Мидлсбро» — за 2.90.

«Блэкберн» традиционно удачно играет с «Мидлсбро ».

«Мидлсбро» испытывает трудности с реализацией.

«Бродяги» максимально настроены вернуться на победный путь. Наши прогноз и ставка — Победа «Блэкберна» с коэффициентом 2.50.