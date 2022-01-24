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    «Блэкберн» вернется на победный путь?

    «Блэкберн» — «Мидлсбро». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Чемпионшип, 24 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «Мидлсбро»
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    Сэм Галлахер
    «Блэкберн» сыграет на своем поле с «Мидлсбро» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 января, начало — в 22:45 мск. «Блэкберн» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 24 Января 2022 года
    Блэкберн Роверс
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    •  Блэкберн Роверс 22:45 Мидлсбро Мидлсбро
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    «Блэкберн»

    «Блэкберн» в нынешнем сезоне борется за возвращение в АПЛ. Правда, сейчас команда занимает только 3 место.

    В минувшем туре команда проиграла. Причем неудача в матче с «Халл Сити» (2:0) прервала длительный победный сериал.

    «Роверс» имеют довольно мощную атакующую линию. Правда, Бен Бреретон, на счету которого 20 мячей, в новом календарном году еще не забивал.

    Все прогнозы на футбол

    Против «Мидлсбро» «Блэкберн» в последнее время играет вполне успешно. Из пяти последних очных поединков «бродяги» выиграли дважды при трех паритетах.

    «Мидлсбро»

    Эта команда также борется за попадание в зону плей-офф. Текущее 6 место является тому красноречивым подтверждением.

    Главным бичом команды является откровенно слабая атака. В 26 матчах команда забила только 31 мяч.

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    • Между тем, в минувшем туре «Мидлсбро» добыл три очка. Дома команда сумела переиграть «Рединг» (2:1).

    Причем эта победа стала для команды уже пятой подряд. Да и вообще, «мидлы» не проигрывают еще с конца ноября.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Блэкберн» за 2.50, на ничью за 3.25, а на «Мидлсбро» — за 2.90.

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    «Блэкберн» традиционно удачно играет с «Мидлсбро».

    «Мидлсбро» испытывает трудности с реализацией.

    «Бродяги» максимально настроены вернуться на победный путь. Наши прогноз и ставка — Победа «Блэкберна» с коэффициентом 2.50.

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    «Блэкберн» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 24.01.2022. Прогнозы на футбол. «Блэкберн» вернется на победный путь?
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