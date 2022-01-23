«Реал» — «Эльче»: счет 2:2, обзор

В матче 22 тура Примерыдома сыграл вничью с. Счет в поединке составил 2:2.

У «Эльче» два гола забили Лукас Бойе и Пере Милья. В составе хозяев разрыв в счете сократил Лука Модрич. На 92 минуте матча сравнял Эдер Милитао.

На 33 минует Карим Бензема не реализовал пенальти.

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Эльче 2:2 Голы: 0:1 Лукас Бое (42'), 0:2 Пере Милья (76'), 1:2 Лука Модрич (пенальти) (82'), 2:2 Эдер Милитао (90 + 2') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Лукас Васкес (Иско, 79'), Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Лука Модрич, Каземиро, Тони Кроос (Родриго, 64'), Эден Азар (Федерико Вальверде, 79'), Карим Бензема (Лука Йович, 58'), Винисиус Жуниор Эльче: Лукас Бое, Лукас Перес (Хосан, 88'), Пере Милья, Херард Гумбау, Рауль Гутьеррес, Тете Моренте (Фидель Чавес, 24'), Хоан Мохика, Диего Гонсалес, Гонсало Верду, Элибельтон Паласиос, Эдгар Бадия Предупреждения: Эдер Милитао (54'), Фидель Чавес (55'), Винисиус Жуниор (72'), Давид Алаба (90 + 5')

«Реал» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании и опережает «Севилью» на 4 пункта. «Эльче» занимает 14 место.