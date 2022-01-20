Колосков — о новых правилах аренды: Это борьба с появлением искусственных фарм-клубов

Почетный президент РФСпрокомментировал решение ФИФА ввести новые правила аренды футболистов.

«Такие шаги не принимаются спонтанно. Понятно, что за этим стоит серьезный анализ того, что происходит в мировом футболе. Речь же идет не о какой-то отдельной конфедерации, а обо всем мировом футболе.

Порой клубы жили только за счет того, что арендовали игроков или, наоборот, отдавали их. А игроки как разменная монета мотались. Это заставит клубы более ответственно относиться к формированию состава.

Не думаю, что у нас какое-то чрезмерное количество передвижений футболистов в аренде. Иногда это оправдано, потому что игрок достаточно приличного уровня не может заиграть, потому что на его позиции есть футболист более высокого уровня.

В такой ситуации понятно, что игроку лучше уйти в аренду. Не могу сказать, что в России была вакханалия с арендами.

Это борьба с появлением искусственных фарм-клубов. Один клуб может отдать семь-восемь воспитанников в аренду, потом заберет их обратно, а другой клуб развалится.

Теперь во всем мире будут единые правила. ФИФА все делает разумно и правильно», — цитирует Колоскова ТАСС.