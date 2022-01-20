В 22:00 20.01.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе F футбольного кубка Африки-2021.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гамбия» — «Тунис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Тунис»).

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