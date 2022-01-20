Гамбия сыграет на своем поле с Тунисом в рамках 3-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 20 января, начало — в 22:00 мск. Гамбия — Тунис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гамбия

Эта команда пока занимает первое место в Группе F. Гамбийцы набрали 4 очка, и теперь их устроит даже ничья.

Впрочем, добиться ее будет крайне нелегко. Тем паче, играть придется против Туниса, который и классом повыше, и который должен исключительно побеждать…

Коэффициенты матча Гамбия — Тунис 1 4.80 X 2.85 2 2.03 Ставка

В предыдущем туре Гамбия спаслась в матче с малийцами (1:1). До того команда минимально обыграла Мавританию.

Прогнозы на Кубок Африки

Двенадцать лет назад Гамбия в товарищеском матче одолела Тунис (1:2). С тех пор соперники более не пересекались.

Тунис

Сборная Туниса на турнире пока только разочаровывает. Лишь 3 место и 3 очка перед последним туром — явно невыигрышная диспозиция.

Парадокс, но забили тунисцы больше всех в группе — 4 гола. Пострадали мавританцы, которых Тунис разгромил (4:0).

Стартовое сенсационное поражение от Мали (0:1) серьезно скорректировало ситуацию в группе. Тунисцы теперь просто обязаны активно атаковать.

В атаке основной расчет ляжет на Вахби Хазри. Форвард «Сент-Этьена» в матче с Мавританией оформил дубль, и полон решимости продолжить свой бомбардирский ход.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Тунис за 1.63, на ничью за 3.54, а на Гамбию — за 6.25.

Гамбия явно будет действовать от обороны.

Тунис силен в атаке , что и продемонстрирует в этом поединке.

Тунисцы будут заряжены на результат с первой и до последней минуты матча. Наши прогноз и ставка — Победа Туниса во 2 тайме с коэффициентом 2.06.