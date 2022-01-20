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    Тунис дожмет гамбийцев?

    Гамбия — Тунис. Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, Кубок африканских наций, 20 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Гамбия — Тунис
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    Ганнибал Мейбри
    Гамбия сыграет на своем поле с Тунисом в рамках 3-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 20 января, начало — в 22:00 мск. Гамбия — Тунис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. Группа F 20 Января 2022 года
    Гамбия
  • Банжул
    •  Гамбия 22:00 Тунис Тунис
  • Тунис
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    Гамбия

    Эта команда пока занимает первое место в Группе F. Гамбийцы набрали 4 очка, и теперь их устроит даже ничья.

    Впрочем, добиться ее будет крайне нелегко. Тем паче, играть придется против Туниса, который и классом повыше, и который должен исключительно побеждать…

    Коэффициенты матча Гамбия — Тунис

  • 1
  • 4.80
  • X
  • 2.85
  • 2
  • 2.03
  • Ставка
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    В предыдущем туре Гамбия спаслась в матче с малийцами (1:1). До того команда минимально обыграла Мавританию.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Двенадцать лет назад Гамбия в товарищеском матче одолела Тунис (1:2). С тех пор соперники более не пересекались.

    Тунис

    Сборная Туниса на турнире пока только разочаровывает. Лишь 3 место и 3 очка перед последним туром — явно невыигрышная диспозиция.

    Парадокс, но забили тунисцы больше всех в группе — 4 гола. Пострадали мавританцы, которых Тунис разгромил (4:0).

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    • Стартовое сенсационное поражение от Мали (0:1) серьезно скорректировало ситуацию в группе. Тунисцы теперь просто обязаны активно атаковать.

    В атаке основной расчет ляжет на Вахби Хазри. Форвард «Сент-Этьена» в матче с Мавританией оформил дубль, и полон решимости продолжить свой бомбардирский ход.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Тунис за 1.63, на ничью за 3.54, а на Гамбию — за 6.25.

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    Гамбия явно будет действовать от обороны.

    Тунис силен в атаке, что и продемонстрирует в этом поединке.

    Тунисцы будут заряжены на результат с первой и до последней минуты матча. Наши прогноз и ставка — Победа Туниса во 2 тайме с коэффициентом 2.06.

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    Гамбия — Тунис: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 20.01.2022. Прогнозы на футбол. Тунис дожмет гамбийцев?
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