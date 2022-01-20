Гамбия
Эта команда пока занимает первое место в Группе F. Гамбийцы набрали 4 очка, и теперь их устроит даже ничья.
Впрочем, добиться ее будет крайне нелегко. Тем паче, играть придется против Туниса, который и классом повыше, и который должен исключительно побеждать…
Коэффициенты матча Гамбия — Тунис
В предыдущем туре Гамбия спаслась в матче с малийцами (1:1). До того команда минимально обыграла Мавританию.
Двенадцать лет назад Гамбия в товарищеском матче одолела Тунис (1:2). С тех пор соперники более не пересекались.
Тунис
Сборная Туниса на турнире пока только разочаровывает. Лишь 3 место и 3 очка перед последним туром — явно невыигрышная диспозиция.
Парадокс, но забили тунисцы больше всех в группе — 4 гола. Пострадали мавританцы, которых Тунис разгромил (4:0).
Стартовое сенсационное поражение от Мали (0:1) серьезно скорректировало ситуацию в группе. Тунисцы теперь просто обязаны активно атаковать.
В атаке основной расчет ляжет на Вахби Хазри. Форвард «Сент-Этьена» в матче с Мавританией оформил дубль, и полон решимости продолжить свой бомбардирский ход.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Тунис за 1.63, на ничью за 3.54, а на Гамбию — за 6.25.
Гамбия явно будет действовать от обороны.
Тунисцы будут заряжены на результат с первой и до последней минуты матча. Наши прогноз и ставка — Победа Туниса во 2 тайме с коэффициентом 2.06.