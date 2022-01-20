«Челси» не оставляет попыток продлить контракт с Кристенсенем

Лондонский «Челси» по прежнему ведет переговоры о продлении контракта с защитником, несмотря на информацию об интересе к футболисту со стороны «Барселоны». У датского защитника в конце сезона истекает контракт. Об этом сообщает 90min.

Ранее сообщалось, что переговоры между сине-гранатовыми и датчанином находятся в продвинутой стадии. «Барса» хочет подписать контракт с футболистом сейчас, чтобы летом Кристенсен присоединился к каталонцам на правах свободного агента.

По сведениям ранее, 25-летний игрок отказался продлевать действующее соглашение с «аристократами». «Челси» предлагал датчанину 4-летний контракт.

Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник сыграл в 13 матчах и не отметился результативными действиями.