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    «Балтика» разгромила «Динамо» в товарищеском матче

    «Динамо» — «Балтика»: счет матча 0:3, обзор голов

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    В рамках товарищеского матча «Динамо» уступило «Балтике» со счетом 0:3.

    «Балтика»
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    «Балтика»

    Авторами забитый мячей стали Джоэль Фамейе, Дмитрий Рыбчинский и Александр Осипов.

    Товарищеский матч
    «Балтика» (Калининград) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (3:0)
    Голы: Фамейе, 2 (1:0). Рыбчинский, 22 (2:0). Осипов, 42 (3:0)«Балтика»: Латышонок, Жиров, Осипов (Гассама, 46), Роб.Фернандес (Маляров, 70), Луна, Рыбчинский (Козлов, 73), Капленко, Ковалев (Пряхин, 46), Бистрович, Фамейе (Энрикес, 73), Ал.Фернандес«Динамо»: Шунин, Скопинцев (Зайдензаль, 74), Лепский, Маричаль (Исаев, 74), Гагнидзе (Смелов, 31), Назаренко, Окишор (Грулев, 63), Майсторович, Гладышев, Бабаев (Боков, 80), Чупаев (Хубулов, 80)

    После 18 туров «Динамо» набрало 32 очка и занимает третье место. «Балтика» заработала 13 очков и расположилась на 15-й строчке.

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