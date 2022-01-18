Бетис — Алавес. Футбол, в чемпионате Испании по футболу. 18.01.2022 в 22:00. Статистика, прогноз, коэффициенты, трансляция онлайн

Матч Бетис — Алавес в чемпионате Испании по футболу, 18.01.2022 22:00. Видео трансляция, статистика, ставки и прогнозы, стартовые составы и голы онлайн.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бетис» — «Алавес» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

Последний матч между собой: «Алавес» — «Бетис» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Бетис»).

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Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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