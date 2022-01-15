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    Гвардиола: Абсолютно заслуженный результат

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гваридола дал интервью после победы над «Челси» (1:0) в матче 22 тура АПЛ.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Абсолютно заслуженный результат. Нельзя ожидать 10-12 моментов у ворот этой команды, они победители Лиги чемпионов.

    "Челси" выжидали, чтобы подловить нас в переходной фазе, но именно так мы забили им. Мы хорошо знали, против кого играем, насколько они хороши

    Сегодня "Манчестер Сити" в целом был очень терпелив. "Челси", наряду с "Ливерпулем", — один из сильнейших клубов с контратакующей игрой. Если мы не доводим наши атаки до конца, они могут убежать в контратаку, это их сильная сторона. Иногда некоторые моменты со стороны смотрятся проще, чем на самом деле», — цитирует Гвардиолу BBC.

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