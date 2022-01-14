Головин пропустит матч с «Клермоном» из-за травмы

Полузащитник «Монако»не сыграет в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Клермона».

По информации «Спорт-Экспресса», российский футболист не может проводить полноценные тренировки из-за дискомфорта в мышце ноги. По этой причине ему придется пропустить ближайшую игру.

Ожидается, что Головин возобновит тренировки в общей группе в середине следующей недели.

В начале января Головин пропустил два матча из-за болей в области живота.

В текущем чемпионате Франции Головин провел 13 матчей, в которых забил один и сделал одну результативную передачу.

Матч «Монако» — «Клермон» пройдет 16 января, начало — в 17:00 мск.