«К вечеру все будет ясно». Жирков прошел медосмотр в «Химках»

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита»сообщил, что прошел медосмотр в

На данный момент Жирков не знает, будет ли он подписывать контракт с «Химками».

«Не знаю, хорошо ли все прошло, будет ясно позже.

Не знаю, в зависимости от чего буду принимать решение. От ноги, как она себя будет чувствовать, по снимкам, по показателям.

Команда завтра выезжает на сбор. Пока буду принимать решение. Думаю, что к вечеру все будет ясно.

Деньги не играют никакой роли в этой истории. Просто хочу играть в футбол . Тем более рядом с домом практически.

"Химки" предлагают меньше раза в два по сравнению с "Зенитом". Деньги здесь никакое значение не имеют.

Медосмотр и тренировки с командой — разные вещи. Я не знаю, какое приму решение. Так что будем еще думать до вечера точно.

Конечно, встретился, с кем играл — с Глушковым, Мамаевым и с Набиулиным. Со всеми пообщался.

Наверное, со сборной уже невозможно. Завершаю? Не знаю пока еще», — приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

Последним клубом 38-летнего Жиркова был «Зенит», который он покинул летом прошлого года. С тех пор он остается без клуба.