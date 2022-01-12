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    «К вечеру все будет ясно». Жирков прошел медосмотр в «Химках»

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    Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков сообщил, что прошел медосмотр в «Химках».

    Юрий Жирков
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    Юрий Жирков

    На данный момент Жирков не знает, будет ли он подписывать контракт с «Химками».

    «Не знаю, хорошо ли все прошло, будет ясно позже.

    Не знаю, в зависимости от чего буду принимать решение. От ноги, как она себя будет чувствовать, по снимкам, по показателям.

    Команда завтра выезжает на сбор. Пока буду принимать решение. Думаю, что к вечеру все будет ясно.

    Деньги не играют никакой роли в этой истории. Просто хочу играть в футбол. Тем более рядом с домом практически.

    "Химки" предлагают меньше раза в два по сравнению с "Зенитом". Деньги здесь никакое значение не имеют.

    Медосмотр и тренировки с командой — разные вещи. Я не знаю, какое приму решение. Так что будем еще думать до вечера точно.

    Конечно, встретился, с кем играл — с Глушковым, Мамаевым и с Набиулиным. Со всеми пообщался.

    Наверное, со сборной уже невозможно. Завершаю? Не знаю пока еще», — приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

    Последним клубом 38-летнего Жиркова был «Зенит», который он покинул летом прошлого года. С тех пор он остается без клуба.

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