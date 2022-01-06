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    Тухель: «Челси» мог и больше забить «Тоттенхэму»

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Челси Тоттенхэм
    Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги (2:0).

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Ощущение, что мы заслужили эту победу, отличный результат, он отражает ход игры, мы могли забить больше, хотя "Тоттенхэму" забить непросто.

    Мы много создали, у нас были отличные моменты. Все понимают, что нас ждет сложнейший ответный матч, еще ничего не решено.

    Впечатляющее выступление. Легко сказать, что вышли свежие футболисты, но когда долго не играешь, немного несправедливо по отношению к игроку выпускать его в столь важном матче и требовать от него свежести.

    Мы не теряли концентрации, играли ответственно. Те, кто не играли в последние недели, выглядели солидно», — цитирует Тухеля BBC.

    Ответная встреча состоится 12 января на стадионе «Тоттенхэма».

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