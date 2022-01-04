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    Чанчунь Ятай — Шаньдун Тайшань прямая трансляция 04.01.2022, смотреть онлайн

    Чанчунь Ятай — Шаньдун Тайшань: онлайн-трансляция матча начнется в 10:30

    Футбол Китай. Суперлига Футбол Китая
    В 10:30 начнётся прямая трансляция матча «Чанчунь Ятай» — «Шаньдун Тайшань» в чемпионате Китая по футболу.

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    Последний матч между собой: «Шаньдун Тайшань» — «Чанчунь Ятай» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Чанчунь Ятай» — «Шаньдун Тайшань».

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