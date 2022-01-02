«Хетафе» — «Реал»: счет матча 1:0, обзор гола

Единственный мяч был забит на 9-й минуте. Кроос в подкате казалось накрыл атаку «Хетафе», но Милитао у линии штрафной завозился с мячом, позволив Уналу сыграть в отборе, а в завершении Энес хладнокровно пробил низом мимо Куртуа.
Футбол. Испания. Примера
Хетафе — Реал Мадрид 1:0
Гол: 1:0 Энес Унал (9') Хетафе: Давид Сория, Дамиан Суарес, Эрик Кабако (Аллан Ньом, 83'), Стефан Митрович, Jorge Cuenca, Матиас Оливера, Неманья Максимович, Мауро Арамбарри, Карлос Аленья (Флорентину Луиш, 74'), Энес Унал (Якуб Янкто, 83'), Сандро Рамирес (Хайме Мата, 64') Реал Мадрид: Родриго (Мариано Диас, 67'), Карим Бензема, Марко Асенсио (Эден Азар, 46'), Тони Кроос (Иско, 85'), Каземиро, Лука Модрич, Ферлан Менди (Марсело, 46'), Давид Алаба, Эдер Милитао, Лукас Васкес (Peter Gonzalez, 85'), Тибо Куртуа Предупреждения: Родриго (22'), Carlo Ancelotti (41'), Дамиан Суарес (56'), Мауро Арамбарри (82'), Каземиро (87'), Матиас Оливера (90 + 6')
«Хетафе» набрал 18 очков и занимает 16-е место. «Реал» (46) продолжает лидировать в таблице Примеры.
Календарь и таблица испанской Примеры
В следующем туре 8 января мадридский клуб сыграют дома с «Валенсией». «Хетафе» днем позже проведет выездной матч с «Севильей».