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    Тухель: Глупо думать, что мы участвуем в чемпионской гонке

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель считает, что его команда вряд ли будет бороться за чемпионство в этом сезоне.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Глупо думать, что мы участвуем в чемпионской гонке. Семеро игроков заболели коронавирусом. Пять или шесть футболистов выбыли на срок на шесть недель и более. Как мы можем сражаться за чемпионство? Для этого нужно иметь в своём распоряжении 23 здоровых игроков.

    Те, кто сейчас выходят на поле, тренируются в полную силу. Но мы не знаем, чего ожидать от футболистов в плане физической готовности и интенсивности игры. Нам приходится действовать методом проб и ошибок», — приводит слова Тухеля BBC.

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