Тухель: Глупо думать, что мы участвуем в чемпионской гонке

Главный тренер «Челси»считает, что его команда вряд ли будет бороться за чемпионство в этом сезоне.

«Глупо думать, что мы участвуем в чемпионской гонке. Семеро игроков заболели коронавирусом. Пять или шесть футболистов выбыли на срок на шесть недель и более. Как мы можем сражаться за чемпионство? Для этого нужно иметь в своём распоряжении 23 здоровых игроков.

Те, кто сейчас выходят на поле, тренируются в полную силу. Но мы не знаем, чего ожидать от футболистов в плане физической готовности и интенсивности игры. Нам приходится действовать методом проб и ошибок», — приводит слова Тухеля BBC.