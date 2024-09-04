Гибралтар
Андорра
Гибралтар
Турнирное положение: Гибралтар провалил последнюю квалификацию на Евро. Команда проиграла все 8 своих матчей в группе.
При этом Гибралтар в квалификации не забил ни разу. А вот в свои ворота футбольный карлик пропустил аж 41 мяч.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла ничью. Гибралтар дал бой валлийцам (0:0).
А вот до того Гибралтар был обыгран Шотландией (0:2). Да и поединок с литовцами завершился минимальным поражением.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках она пропустила 10 раз, не забив ни разу.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Гибралтар вполне способен выстрелить. Притом, что состав команды по именам смотрится весьма скромно.
Со сборной Андорры команда пересекалась лишь дважды. При этом Гибралтар в этих матчах по разу сыграл вничью и победил.
Очевидно, что номинальные хозяева мотивированы добыть долгожданную викторию. Тем паче, оппонент для этого вполне подходящий.
Андорра
Турнирное положение: Андоррцы не лучшим образом выступили в последнем отборе на Евро. Там они заняли последнее 6 место в своей группе.
Причем Андорра в 10 поединках добыла всего 2 очка. Забила команда лишь 3 мяча при 20 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Андоррцы были биты сборной Северной Ирландии (0:2).
А вот встреча со сборной Испании завершилась разгромным поражением (0:5). Да и поединок со скромной Боливии принес разочарование (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Андорра проиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 1 мяч при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: победы даются андоррцам уж очень непросто. Да и подбор атакующих исполнителей у команды откровенно слабоватый.
При этом Андорра еще ни разу не забивали в ворота гибралтарцев. Да и вообще, команда не может отличиться уже в 3 матчах кряду.
И уж точно гости постараются сыграть на своих лучших качествах. Да и оппонент нынче выглядит весьма скромно.
Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Андоррцы явно постараются найти бреши в обороне соперника.
Статистика для ставок
- Гибралтар не забивает без малого 2 года
- Андоррцы не забивали в 3 своих последних матчах
- В двух очных встречах соперников Гибралтар по разу победил и сыграл вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Андорра — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.62. Ничья оценена в 3.07, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 3.24 и 1.37.
- 2.05Шотландия — Польша: прогноз и ставкаПослезавтра в 21:45
- 2.37Волгарь — Астрахань: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.03Шагадам — Копетдаг: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Гости выглядят сильнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке.
Андорра наверняка постарается сыграть на своих лучших качествах, да и оппонент не столь стабилен.
Ставка: Победа Андорры за 2.62.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся обоим оппонентам.
Ставка: Обе забьют за 2.39