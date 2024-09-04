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    Сумеет ли Андорра впервые одолеть гибралтарцев?

    Гибралтар — Андорра. Ставка (к. 2.62) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 4 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гибралтар — Андорра
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    Сборная Андорры
    4 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Гибралтар и Андорра. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гибралтар — Андорра, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 04 Сентября 2024 года

    Гибралтар

  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  Гибралтар 19:00 Андорра

    Андорра

  • Андорра-ла-Велья
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    Гибралтар

    Турнирное положение: Гибралтар провалил последнюю квалификацию на Евро. Команда проиграла все 8 своих матчей в группе.

    При этом Гибралтар в квалификации не забил ни разу. А вот в свои ворота футбольный карлик пропустил аж 41 мяч.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла ничью. Гибралтар дал бой валлийцам (0:0).

    А вот до того Гибралтар был обыгран Шотландией (0:2). Да и поединок с литовцами завершился минимальным поражением.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках она пропустила 10 раз, не забив ни разу.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Гибралтар вполне способен выстрелить. Притом, что состав команды по именам смотрится весьма скромно.

    Со сборной Андорры команда пересекалась лишь дважды. При этом Гибралтар в этих матчах по разу сыграл вничью и победил.

    Очевидно, что номинальные хозяева мотивированы добыть долгожданную викторию. Тем паче, оппонент для этого вполне подходящий.

    Андорра

    Турнирное положение: Андоррцы не лучшим образом выступили в последнем отборе на Евро. Там они заняли последнее 6 место в своей группе.

    Причем Андорра в 10 поединках добыла всего 2 очка. Забила команда лишь 3 мяча при 20 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Андоррцы были биты сборной Северной Ирландии (0:2).

    А вот встреча со сборной Испании завершилась разгромным поражением (0:5). Да и поединок со скромной Боливии принес разочарование (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Андорра проиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 1 мяч при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: победы даются андоррцам уж очень непросто. Да и подбор атакующих исполнителей у команды откровенно слабоватый.

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    При этом Андорра еще ни разу не забивали в ворота гибралтарцев. Да и вообще, команда не может отличиться уже в 3 матчах кряду.

    И уж точно гости постараются сыграть на своих лучших качествах. Да и оппонент нынче выглядит весьма скромно.

    Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Андоррцы явно постараются найти бреши в обороне соперника.

    Статистика для ставок

    • Гибралтар не забивает без малого 2 года

    • Андоррцы не забивали в 3 своих последних матчах

    • В двух очных встречах соперников Гибралтар по разу победил и сыграл вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Андорра — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.62. Ничья оценена в 3.07, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 3.24 и 1.37.

    Прогноз: Гости выглядят сильнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке.

    Андорра наверняка постарается сыграть на своих лучших качествах, да и оппонент не столь стабилен.

    Ставка: Победа Андорры за 2.62.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся обоим оппонентам.

    Ставка: Обе забьют за 2.39

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    Гибралтар — Андорра: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 04.09.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли Андорра впервые одолеть гибралтарцев?
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