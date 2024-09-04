4 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Гибралтар и Андорра. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гибралтар — Андорра, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Гибралтар

Турнирное положение: Гибралтар провалил последнюю квалификацию на Евро. Команда проиграла все 8 своих матчей в группе.

При этом Гибралтар в квалификации не забил ни разу. А вот в свои ворота футбольный карлик пропустил аж 41 мяч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла ничью. Гибралтар дал бой валлийцам (0:0).

А вот до того Гибралтар был обыгран Шотландией (0:2). Да и поединок с литовцами завершился минимальным поражением.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках она пропустила 10 раз, не забив ни разу.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Гибралтар вполне способен выстрелить. Притом, что состав команды по именам смотрится весьма скромно.

Со сборной Андорры команда пересекалась лишь дважды. При этом Гибралтар в этих матчах по разу сыграл вничью и победил.

Очевидно, что номинальные хозяева мотивированы добыть долгожданную викторию. Тем паче, оппонент для этого вполне подходящий.

Андорра

Турнирное положение: Андоррцы не лучшим образом выступили в последнем отборе на Евро. Там они заняли последнее 6 место в своей группе.

Причем Андорра в 10 поединках добыла всего 2 очка. Забила команда лишь 3 мяча при 20 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Андоррцы были биты сборной Северной Ирландии (0:2).

А вот встреча со сборной Испании завершилась разгромным поражением (0:5). Да и поединок со скромной Боливии принес разочарование (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Андорра проиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 1 мяч при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: победы даются андоррцам уж очень непросто. Да и подбор атакующих исполнителей у команды откровенно слабоватый.

При этом Андорра еще ни разу не забивали в ворота гибралтарцев. Да и вообще, команда не может отличиться уже в 3 матчах кряду.

И уж точно гости постараются сыграть на своих лучших качествах. Да и оппонент нынче выглядит весьма скромно.

Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Андоррцы явно постараются найти бреши в обороне соперника.

Статистика для ставок

Гибралтар не забивает без малого 2 года

Андоррцы не забивали в 3 своих последних матчах

В двух очных встречах соперников Гибралтар по разу победил и сыграл вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Андорра — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.62. Ничья оценена в 3.07, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 3.24 и 1.37.

Прогноз: Гости выглядят сильнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке.

Андорра наверняка постарается сыграть на своих лучших качествах, да и оппонент не столь стабилен.

Ставка: Победа Андорры за 2.62.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся обоим оппонентам.

Ставка: Обе забьют за 2.39