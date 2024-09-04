Беатрис Хаддад-Майя
Каролина Мухова
Беатрис Аддад Майа
После жеребьевки основной сетки были определённые сомнения, что Аддад Майа сможет пройти первый круг соревнований, поскольку в нем ей выпало играть против Элины Аванесян, и все могло закончится ещё на прошлой неделе.
Но бразильянка после тяжелого старта постепенно начала вспоминать свой лучший в карьере позапрошлый сезона, а дискомфорт в запястье так и вовсе пропал.
Не обошлось без очередного скандала в матче против Калинской, но он на общий ход игры не повлиял, поэтому Беатрис уверенно прошла дальше, а в четвертом круге провела ещё одну тяжелую игру против Возняцки, но все же одолела датчанку в трех сетах.
В поединке против Муховой есть шансы на удачный исход противостояния в свою пользу, но для этого нужно разрушить созидательный теннис чешки.
Каролина Мухова
В Нью-Йорк Мухова приехала н ев лучшем расположении духа, поскольку её выступления на харде в Цинциннати завершили уже на втором круге соревнований.
У чешки была неделя на то, чтобы придумать, как играть на турнире Большого Шлема, и она смогла это сделать.
Если первая победа на турнире над Волынец ни о чем серьезном нам говорить не могла, то вот после выигрыша у Осаки стало понятно, что Каролина здесь всерьез и надолго.
В последней встрече она зачехлила саму Паолини, поэтому в предстоящем поединке против Аддад Майа именно она будет выглядеть явной претенденткой на полуфинал.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Аддад Майа — 3.00, победа Муховой — 1.40.
Прогноз: Муховой будет тяжело, но она пройдет в полуфинал
- 1.66Свентек — Пегула: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 3.04Синнер — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.84Димитров — Тиафо: прогноз и ставкаСегодня в 03:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-3) за 1.70
Альтернативный прогноз: Победа не дастся дешёвой ценой одной из теннисисток
Альтернативная ставка: ТБ 25 с коэффициентом 2.52