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    Мухова воплотит доминирование в победу?

    Аддад Майа — Мухова: прогноз и ставка, новости. Сегодня в 19:00

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    Прогноз и ставки на Аддад Майа — Мухова
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    Каролина Мухова
    Бразильянка Беатрис Аддад Майа и чешка Каролина Мухова встретятся в четвертьфинале «US Open». Матч пройдет 04 сентября, начало — в 19:00 мск Ставка и прогноз на матч Аддад Майа — Мухова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 04 Сентября 2024 года

    Беатрис Хаддад-Майя

  • Бразилия
    •  Беатрис Хаддад-Майя 19:00 Каролина Мухова

    Каролина Мухова

  • Чехия
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    Беатрис Аддад Майа

    После жеребьевки основной сетки были определённые сомнения, что Аддад Майа сможет пройти первый круг соревнований, поскольку в нем ей выпало играть против Элины Аванесян, и все могло закончится ещё на прошлой неделе.

    Но бразильянка после тяжелого старта постепенно начала вспоминать свой лучший в карьере позапрошлый сезона, а дискомфорт в запястье так и вовсе пропал.

    Не обошлось без очередного скандала в матче против Калинской, но он на общий ход игры не повлиял, поэтому Беатрис уверенно прошла дальше, а в четвертом круге провела ещё одну тяжелую игру против Возняцки, но все же одолела датчанку в трех сетах.

    В поединке против Муховой есть шансы на удачный исход противостояния в свою пользу, но для этого нужно разрушить созидательный теннис чешки.

    Каролина Мухова

    В Нью-Йорк Мухова приехала н ев лучшем расположении духа, поскольку её выступления на харде в Цинциннати завершили уже на втором круге соревнований.

    Прогнозы и ставки на US Open

    У чешки была неделя на то, чтобы придумать, как играть на турнире Большого Шлема, и она смогла это сделать.

    Если первая победа на турнире над Волынец ни о чем серьезном нам говорить не могла, то вот после выигрыша у Осаки стало понятно, что Каролина здесь всерьез и надолго.

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    В последней встрече она зачехлила саму Паолини, поэтому в предстоящем поединке против Аддад Майа именно она будет выглядеть явной претенденткой на полуфинал.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Аддад Майа — 3.00, победа Муховой — 1.40.

    Прогноз: Муховой будет тяжело, но она пройдет в полуфинал

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.70

    Альтернативный прогноз: Победа не дастся дешёвой ценой одной из теннисисток

    Альтернативная ставка: ТБ 25 с коэффициентом 2.52

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    Аддад Майа — Мухова: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 04.09.2024. Прогнозы на теннис. Мухова воплотит доминирование в победу?
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