Бразильянка Беатрис Аддад Майа и чешка Каролина Мухова встретятся в четвертьфинале «US Open». Матч пройдет 04 сентября, начало — в 19:00 мск Ставка и прогноз на матч Аддад Майа — Мухова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Беатрис Аддад Майа

После жеребьевки основной сетки были определённые сомнения, что Аддад Майа сможет пройти первый круг соревнований, поскольку в нем ей выпало играть против Элины Аванесян, и все могло закончится ещё на прошлой неделе.

Но бразильянка после тяжелого старта постепенно начала вспоминать свой лучший в карьере позапрошлый сезона, а дискомфорт в запястье так и вовсе пропал.

Не обошлось без очередного скандала в матче против Калинской, но он на общий ход игры не повлиял, поэтому Беатрис уверенно прошла дальше, а в четвертом круге провела ещё одну тяжелую игру против Возняцки, но все же одолела датчанку в трех сетах.

В поединке против Муховой есть шансы на удачный исход противостояния в свою пользу, но для этого нужно разрушить созидательный теннис чешки.

Каролина Мухова

В Нью-Йорк Мухова приехала н ев лучшем расположении духа, поскольку её выступления на харде в Цинциннати завершили уже на втором круге соревнований.

Прогнозы и ставки на US Open

У чешки была неделя на то, чтобы придумать, как играть на турнире Большого Шлема, и она смогла это сделать.

Если первая победа на турнире над Волынец ни о чем серьезном нам говорить не могла, то вот после выигрыша у Осаки стало понятно, что Каролина здесь всерьез и надолго.

В последней встрече она зачехлила саму Паолини, поэтому в предстоящем поединке против Аддад Майа именно она будет выглядеть явной претенденткой на полуфинал.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Аддад Майа — 3.00, победа Муховой — 1.40.

Прогноз: Муховой будет тяжело, но она пройдет в полуфинал

Ставка: Ф2 (-3) за 1.70

Альтернативный прогноз: Победа не дастся дешёвой ценой одной из теннисисток

Альтернативная ставка: ТБ 25 с коэффициентом 2.52