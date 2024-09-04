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    Автомобилист — Трактор: ставка и прогноз, новости. 04.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Трактор»
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    «Автомобилист»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на арене «Уралец» 4 сентября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Трактор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Сентября 2024 года

    Автомобилист

  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Трактор

    Трактор

  • Челябинск
    •

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: Последний регулярный чемпионат Екатеринбург закончил на пятом месте в Восточной конференции, набрав в 68 матчах 82 очка.

    За уверенной регуляркой последовала яркая кампания в Кубке, в рамках которой «Автомобилист» добрался до полуфинала, предварительно выбив из турнира «Ак Барс» и СКА. Остановить «Авто» сумели лишь будущие чемпионы.

    Автомобилист — Трактор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Четыре последние встречи в рамках предсезонной подготовки оказались неудачными с точки зрения результатов: команда Николая Заварухина ни разу не выиграла.

    В рамках Кубка Республики Башкортостан «Автомобилист» разгромно уступил «Салавату Юлаеву» (1:4), после чего — в Кубке мэра Москвы — не сумел справиться с «Динамо» (1:2), «Спартаком» (3:4 Б) и «Витязем» (2:5).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Не сыграют: На текущий момент «Автомобилист» готовится к дерби без значимых кадровых проблем.

    Состояние команды: Летом Екатеринбург провел довольно сдержанную работу над составом, подписав Брендана Лайпсика и Ника Меркли, с которыми надеется повторить успех предыдущего сезона.

    «Трактор»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне челябинский клуб занял шестую строчку на Востоке, хотя по ходу регулярного чемпионата мог претендовать на большее.

    Вместе с тем «Трактор» стал еще одним представителем восточной части лиги, для которого минувший плей-офф оказался памятным: Челябинск закончил соревнование в 1/2, сумев переступить через «Салават Юлаев» и «Динамо» Москва.

    Последние матчи: В межсезонье «Трактор» объявил о расставании с Алексеем Заварухиным и назначении Бенуа Гру на пост главного тренера. С новым специалистом команда провела активную предсезонку и даже выдала 4-матчевую серию без поражений.

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    • В рамках разных дружественных соревнований «Трактор» победил «Сибирь» (3:0), «Барыс» (4:2), «Ладу» (4:3 ОТ) и «Югру» (3:0). Однако закончилась летняя кампания провалом в матче с «Амуром» (2:5).

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    Не сыграют: В списке игроков, пропускающих встречу, на данный момент находится Андрей Чибисов.

    Состояние команды: После сравнительно успешного сезона Челябинск затеял перестройку, расставшись с важными игроками, но вместе с тем подписав нескольких талантов, с которыми рассчитывает на очередной продуктивный чемпионат.

    Статистика для ставок

    • В трех последних официальных очных матчах в Екатеринбурге тотал заброшенных шайб непременно подбирался к показателю 7+

    • В четырех гостевых дерби из пяти предыдущих «Трактор» забивал не менее двух голов

    • Екатеринбуржцы не проигрывали в основное время в восьми официальных матчах из десяти последних на своей территории

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.26, ничья — в 3.95, а победа «Трактора» — в 2.85.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.78, на тотал меньше 4.5 — за 2.06.

    Прогноз: В сезон 2024/25 «Трактор» входит в новом образе на фоне обновления состава, в связи с чем довольно высокой становится вероятность неудачного старта, объяснимого перестройкой.

    «Автомобилист» же сохранил фундамент и фрагментарно усилился. По понятным причинам именно «Авто» является фаворитом в этом дерби.

    Ставка: «Автомобилист» победит за 2.26.

    Прогноз: На своей территории «Авто» готовится продемонстрировать умение владеть игрой и действовать первым номером, в связи с чем «Трактору» не будет многое позволено, что также отразится на результативности.

    Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.06.

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    «Автомобилист» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 04.09.2024. Прогнозы на хоккей. К победе в дерби Урала ближе подберется Екатеринбург
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