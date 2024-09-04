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    Динамо М — Куньлунь: ставка и прогноз, новости. 04.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Динамо» М — «Куньлунь»
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    «Динамо» Москва
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 04 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск Ставка и прогноз на матч «Динамо» М — «Куньлунь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Сентября 2024 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 19:30 Куньлунь Ред Стар

    Куньлунь Ред Стар

  • Пекин
    •

    «Динамо» М

    Турнирное положение: Прошлый сезон для московского «Динамо» получился неудовлетворительным, поэтому в новом чемпионате Кудашов будет мечтать о том, чтобы исправить ситуацию.

    Последние матчи: «Динамо» пополнило несколько опытных бойцов, поэтому глубины состава прибавилось, а у главного тренера появилась вариативность, как спереди, так и сзади. Это уже было заметно по предсезонным поединкам.

    Динамо — Куньлунь Ред Стар: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: С травмированными хоккеистами у московского клуба нет проблем, поэтому Кудашов в предвкушении старта регулярного сезона.

    Общий тонус клуба: Сложно представить, что «Куньлунь» может предложить столичному коллективу. С большой долей вероятности, все закончится разгромным поражением гостей.

    «Куньлунь»

    Турнирное положение: Нужно отдать должное, что менеджменту «Куньлуня» удалось сохранить ключевых хоккеистов, но многие все равно покинули команду.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: Сейчас в коллективе присутствуют такие легенды хоккейного цеха, как Наиль Якупов и Томаш Юрчо. Только из-за них стоит ходить на домашние матчи этого клуба.

    Травмированные игроки: Китайско-российская команда не понесла никаких потерь перед стартом регулярного сезона.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Динамо» ни на что хорошее «Куньлунь» рассчитывать не может, поскольку общий уровень противников несопоставим.

    Статистика для ставок

    • В двух последних очных противостояниях московская команда отправила в ворота «Куньлуня» 12 шайб

    • Два из трех последних матчей между этими соперниками в Москве не завершались в основное время матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.49, на ничью — 5.20, на гостей — 5.45.

    Прогноз: «Динамо» не оставит никаких шансов приезжей команде

    Альтернативный прогноз: Пиршество голов нам обеспечено

    Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.80.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.18.

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    «Динамо» М — «Куньлунь»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 04.09.2024. Прогнозы на хоккей. Московское «Динамо» разгромит китайский клуб?
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