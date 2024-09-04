В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 04 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск Ставка и прогноз на матч «Динамо» М — «Куньлунь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» М

Турнирное положение: Прошлый сезон для московского «Динамо» получился неудовлетворительным, поэтому в новом чемпионате Кудашов будет мечтать о том, чтобы исправить ситуацию.

Последние матчи: «Динамо» пополнило несколько опытных бойцов, поэтому глубины состава прибавилось, а у главного тренера появилась вариативность, как спереди, так и сзади. Это уже было заметно по предсезонным поединкам.

Травмированные игроки: С травмированными хоккеистами у московского клуба нет проблем, поэтому Кудашов в предвкушении старта регулярного сезона.

Общий тонус клуба: Сложно представить, что «Куньлунь» может предложить столичному коллективу. С большой долей вероятности, все закончится разгромным поражением гостей.

«Куньлунь»

Турнирное положение: Нужно отдать должное, что менеджменту «Куньлуня» удалось сохранить ключевых хоккеистов, но многие все равно покинули команду.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: Сейчас в коллективе присутствуют такие легенды хоккейного цеха, как Наиль Якупов и Томаш Юрчо. Только из-за них стоит ходить на домашние матчи этого клуба.

Травмированные игроки: Китайско-российская команда не понесла никаких потерь перед стартом регулярного сезона.

Общий тонус клуба: В игре против «Динамо» ни на что хорошее «Куньлунь» рассчитывать не может, поскольку общий уровень противников несопоставим.

Статистика для ставок

В двух последних очных противостояниях московская команда отправила в ворота «Куньлуня» 12 шайб

Два из трех последних матчей между этими соперниками в Москве не завершались в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.49, на ничью — 5.20, на гостей — 5.45.

Прогноз: «Динамо» не оставит никаких шансов приезжей команде

Альтернативный прогноз: Пиршество голов нам обеспечено

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.80.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.18.