Динамо
Куньлунь Ред Стар
«Динамо» М
Турнирное положение: Прошлый сезон для московского «Динамо» получился неудовлетворительным, поэтому в новом чемпионате Кудашов будет мечтать о том, чтобы исправить ситуацию.
Последние матчи: «Динамо» пополнило несколько опытных бойцов, поэтому глубины состава прибавилось, а у главного тренера появилась вариативность, как спереди, так и сзади. Это уже было заметно по предсезонным поединкам.
Динамо — Куньлунь Ред Стар: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: С травмированными хоккеистами у московского клуба нет проблем, поэтому Кудашов в предвкушении старта регулярного сезона.
Общий тонус клуба: Сложно представить, что «Куньлунь» может предложить столичному коллективу. С большой долей вероятности, все закончится разгромным поражением гостей.
«Куньлунь»
Турнирное положение: Нужно отдать должное, что менеджменту «Куньлуня» удалось сохранить ключевых хоккеистов, но многие все равно покинули команду.
Последние матчи: Сейчас в коллективе присутствуют такие легенды хоккейного цеха, как Наиль Якупов и Томаш Юрчо. Только из-за них стоит ходить на домашние матчи этого клуба.
Травмированные игроки: Китайско-российская команда не понесла никаких потерь перед стартом регулярного сезона.
Общий тонус клуба: В игре против «Динамо» ни на что хорошее «Куньлунь» рассчитывать не может, поскольку общий уровень противников несопоставим.
Статистика для ставок
- В двух последних очных противостояниях московская команда отправила в ворота «Куньлуня» 12 шайб
- Два из трех последних матчей между этими соперниками в Москве не завершались в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.49, на ничью — 5.20, на гостей — 5.45.
Прогноз: «Динамо» не оставит никаких шансов приезжей команде
- 1.81Металлург Мг — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.26Автомобилист — Трактор: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.40Витязь — Адмирал: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Альтернативный прогноз: Пиршество голов нам обеспечено
Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.80.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.18.