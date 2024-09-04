В очередном экспрессе рассмотрим один из товарищеских матчей, а также две игры в Кубке России. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Астрахань» — «Волгарь»

Футбол. Кубок России

«Астрахань» в текущем розыгрыше Кубка России уже одержала одну победу. Команда встречалась дома с «Легионом» и одолела соперника со счетом 2:1. В матче с «Волгарем» клуб из Астрахани идет андердогом.

В прошлом месяце «Астрахань» в шести матчах одержала четыре победы. Поражений было два. Будет ли успешной встреча с «Волгарем»?

В чемпионате «Астрахань» находится на пятом месте. Команда набрала 39 очков в 21-м матче. У клуба 12 побед, три ничьих и 6 поражений.

«Волгарь» в своем дивизионе во Второй лиге находится в топ-3. Команда набрала 11 очков в семи матчах. У «Волгаря» три победы, две ничьих и два поражения.

Выигрышная серия «Волгаря» составляет три поединка. Клуб не проигрывает с 11 августа, когда дома уступил «Челябинску» (1:2).

Ставка: Победа «Волгаря» за 1.73.

«Орел» — «Салют» Белгород

Футбол. Кубок России

«Орел» располагается на 11-й позиции в таблице. Команда набрала 23 очка в 20 встречах. У клуба 6 побед, 5 ничьих и 9 поражений.

В Кубке России-2024/25 «Орел» уже добился одной победы. 21 августа команда нанесла поражение курскому «Авангарду» со счетом 2:0.

Футболисты «Салюта» набрали прекрасную форму. В августе клуб просто не замечает соперников. Выигрышная серия команды составляет 4 матча.

Стоит отметить мощную атаку «Салюта». В четыре последних встречах клуб забил 15 голов. Команда регулярно пробивает ТБ 2.5. Продолжится ли серия в предстоящем поединке?

Ставка: Обе забьют за 1.59.

Гибралтар — Андорра

Футбол. Товарищеский матч

Гибралтар очень редко добивается положительных результатов, а забивает голы вообще по большим праздникам. Избежать разгрома — уже хорошо. Однако 6 июня Гибралтар порадовал фанатов в товарищеском матче с Уэльсом. Была зафиксирована сенсационная ничья 0:0.

В ноябре 2023 года Гибралтар в двух поединках с Францией и Нидерландами в сумме пропустил 20 голов. В матче с Андоррой такого сценария не будет. У команды есть неплохая возможность забить и даже побороться за победу.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние официальные матчи сборная Андорры провела в июне. Сначала команда уступила Испании со счетом 0:5, а затем потерпела поражение от Северной Ирландии (0:2).

Андорра не забивает с 22 марта. Тогда была зафиксирована ничья в контрольной встрече с ЮАР (1:1). В матче с Гибралтаром Андорра идет фаворитом. Однако исход игры может быть абсолютно любым. Скорее всего, больше двух голов команды не забьют.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.40.

Общий коэффициент — 3.85.