Шотландия
Польша
Шотландия
Турнирное положение: Шотландия успешно провела квалификацию на Евро-2024, выйдя на турнир со второй позиции в группе.
Шотландия при этом неудачно выступила в финальной части континентального первенства, проиграв два поединка и сыграв вничью с одном, поэтому не вышла в плей-офф.
Шотландия — Польша: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре сборная в рамках последнего тура группового раунда Евро-2024 уступила Венгрии (0:1).
Это поражение стало для коллектив вторым в трех последних поединках, которые пришлись на официальные матчи в рамках чемпионата Европы.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: травмированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних играх Шотландия ни разу не выиграла при двух поражениях и двух ничьих.
С такой формой «Тартановой армии» будет непросто обыграть столь непростого соперника, пусть и примет его на своем поле.
Два гола команды в финальной части Евро-2024 забивали разные игроки — один из них был забит в свои ворота.
Польша
Турнирное положение: Польша с трудом смогла пробиться на Евро-2024, ведь заняла непроходное третье место в подгруппе.
Польша смогла выйти в финальную часть благодаря успешному выступлению в предыдущем розыгрыше Лиги наций, победив в стыковых играх Эстонию (5:1) и по пенальти — Уэльс (0:0).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках последнего тура группового раунда Евро-2024 сборная сыграла вничью с Францией (1:1).
Эта мировая поставила крест на шансах коллектива выйти в плей-офф турнира, ведь в предыдущих поединках группы он потерпел поражения от Нидерландов (1:2) и Австрии (1:3).
Не сыграют: травмированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних играх Польша не знает побед при двух поражениях и одной мировой.
Эта безвыигрышная серия говорит о не лучшей форме «Кадры», поэтому ей будет весьма непросто даже не проиграть в Глазго.
Три гола команды в финальной части Евро-2024 забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Шотландии забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей Польши забивали больше 2,5 голов
- в пяти из восьми последних матчей Польша выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Шотландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.45. Ничья — в 3.10, успех Польши — в 3.10.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.30 и 1.62.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в четырех из шести их последних домашних поединков.
При этом в пяти последних игр гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей Польши было именно так.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30