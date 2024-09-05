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    Обыграет ли Шотландию Польшу в Лиге наций?

    Шотландия — Польша: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Шотландия — Польша
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    Роберт Левандовски (Польша)
    5 сентября в матче первого тура Лиги наций по футболу сыграют Шотландия и Польша. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Шотландия — Польша, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A1 05 Сентября 2024 года

    Шотландия

  • Эдинбург
    •  Шотландия 21:45 Польша

    Польша

  • Варшава
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    Шотландия

    Турнирное положение: Шотландия успешно провела квалификацию на Евро-2024, выйдя на турнир со второй позиции в группе.

    Шотландия при этом неудачно выступила в финальной части континентального первенства, проиграв два поединка и сыграв вничью с одном, поэтому не вышла в плей-офф.

    Шотландия — Польша: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей предыдущей игре сборная в рамках последнего тура группового раунда Евро-2024 уступила Венгрии (0:1).

    Это поражение стало для коллектив вторым в трех последних поединках, которые пришлись на официальные матчи в рамках чемпионата Европы.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх Шотландия ни разу не выиграла при двух поражениях и двух ничьих.

    С такой формой «Тартановой армии» будет непросто обыграть столь непростого соперника, пусть и примет его на своем поле.

    Два гола команды в финальной части Евро-2024 забивали разные игроки — один из них был забит в свои ворота.

    Польша

    Турнирное положение: Польша с трудом смогла пробиться на Евро-2024, ведь заняла непроходное третье место в подгруппе.

    Польша смогла выйти в финальную часть благодаря успешному выступлению в предыдущем розыгрыше Лиги наций, победив в стыковых играх Эстонию (5:1) и по пенальти — Уэльс (0:0).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках последнего тура группового раунда Евро-2024 сборная сыграла вничью с Францией (1:1).

    Эта мировая поставила крест на шансах коллектива выйти в плей-офф турнира, ведь в предыдущих поединках группы он потерпел поражения от Нидерландов (1:2) и Австрии (1:3).

    Не сыграют: травмированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних играх Польша не знает побед при двух поражениях и одной мировой.

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    Эта безвыигрышная серия говорит о не лучшей форме «Кадры», поэтому ей будет весьма непросто даже не проиграть в Глазго.

    Три гола команды в финальной части Евро-2024 забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Шотландии забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей Польши забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из восьми последних матчей Польша выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Шотландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.45. Ничья — в 3.10, успех Польши — в 3.10.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в четырех из шести их последних домашних поединков.

    При этом в пяти последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей Польши было именно так.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30

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