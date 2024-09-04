Синнер
Итальянец в этом сезоне дошел до четвертьфинала на всех турнирах «Большого шлема».
В предыдущих раундах Синнер проиграл лишь один сет — на старте турнира ему понадобилась дополнительная партия против Маккензи Макдональда.
После этого Янник остановил еще одного представителя США — Алекса Микельсена (6:4, 6:0, 6:2).
В третьем круге Синнер разгромил австралийца Кристофера О`Коннела — 6:1, 6:4, 6:2.
В 1/8 финала первая ракетка мира одержал победу над американцем Томми Полом — 7:6, 7:6, 6:1.
Медведев
Даниил пятый раз в карьере дошел на американском мэйджоре до четвертьфинала. При этом в трех случаях ему удалось преодолеть эту стадию.
Как и Синнер, Даниил до сих пор тоже проиграл лишь один сет. В первом круге ему понадобилась дополнительная партия против Душана Лайовича.
В следующем матче чемпион US Open-2021 выиграл у венгра Фабиана Марожана, а в третьем раунде — у итальянца Флавио Коболли.
В четвертом круге Медведев разгромил португальца Нуну Боржеша — 6:0, 6:1, 6:3. Это был один из лучших матчей россиянина в этом сезоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.40, победу Медведева букмекеры предлагают за 3.04.
Прогноз: будет непросто, но мы уверены, что Даниил способен остановить человека, который каким-то образом смог избежать как минимум временного отстранения за употребление допинга.
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Ранее в этом году Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open (вел 2-0 по партиям) и в Майами, но потом победил итальянца в четвертьфинале Уимблдона.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева за 3.04.