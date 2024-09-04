Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 4 сентября в Нью-Йорке, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Синнер

Итальянец в этом сезоне дошел до четвертьфинала на всех турнирах «Большого шлема».

В предыдущих раундах Синнер проиграл лишь один сет — на старте турнира ему понадобилась дополнительная партия против Маккензи Макдональда.

После этого Янник остановил еще одного представителя США — Алекса Микельсена (6:4, 6:0, 6:2).

В третьем круге Синнер разгромил австралийца Кристофера О`Коннела — 6:1, 6:4, 6:2.

Прогнозы и ставки на US Open

В 1/8 финала первая ракетка мира одержал победу над американцем Томми Полом — 7:6, 7:6, 6:1.

Медведев

Даниил пятый раз в карьере дошел на американском мэйджоре до четвертьфинала. При этом в трех случаях ему удалось преодолеть эту стадию.

Как и Синнер, Даниил до сих пор тоже проиграл лишь один сет. В первом круге ему понадобилась дополнительная партия против Душана Лайовича.

В следующем матче чемпион US Open-2021 выиграл у венгра Фабиана Марожана, а в третьем раунде — у итальянца Флавио Коболли.

В четвертом круге Медведев разгромил португальца Нуну Боржеша — 6:0, 6:1, 6:3. Это был один из лучших матчей россиянина в этом сезоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.40, победу Медведева букмекеры предлагают за 3.04.

Прогноз: будет непросто, но мы уверены, что Даниил способен остановить человека, который каким-то образом смог избежать как минимум временного отстранения за употребление допинга.

Ранее в этом году Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open (вел 2-0 по партиям) и в Майами, но потом победил итальянца в четвертьфинале Уимблдона.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева за 3.04.