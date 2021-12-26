Хаддерсфилд Таун — Блэкпул: смотреть онлайн трансляцию 26.12.2021

В турнирной таблице «Хаддерсфилд Таун» занимает 10 место с 33 очками, «Блэкпул» — 12 место с 30 очками.
Последний матч между собой: «Блэкпул» — «Хаддерсфилд Таун» 0:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хаддерсфилд Таун» — «Блэкпул». Коэффициент ставки — 2.20.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Блэкпул»).
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