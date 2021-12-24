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    Президент «Баварии»: Мы не заинтересованы в Холанне

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    Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал возможный переход в команду форварда «Боруссии» Эрлинга Холанна, сообщает RMC Sport.

    Герберт Хайнер
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    Герберт Хайнер

    «Мы не заинтересованы в Холанне, потому что у нас уже есть лучший нападающий в мире. Левандовски останется на том же уровне еще на несколько лет», — сказал Хайнер.

    Ранее сообщалось, что «Бавария» претендует на подписание 21-летнего футболиста. Мюнхенцы попытаются заполучить норвежца по окончании нынешнего сезона, если команду покинет действующий главный бомбардир Роберт Левандовски.

    Холанн в текущем сезоне сыграл за «Боруссию» 16 матчей во всех турнирах и забил 19 голов.

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