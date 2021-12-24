Президент «Баварии»: Мы не заинтересованы в Холанне

Президент «Баварии»прокомментировал возможный переход в команду форварда «Боруссии», сообщает RMC Sport.

«Мы не заинтересованы в Холанне, потому что у нас уже есть лучший нападающий в мире. Левандовски останется на том же уровне еще на несколько лет», — сказал Хайнер.

Ранее сообщалось, что «Бавария» претендует на подписание 21-летнего футболиста. Мюнхенцы попытаются заполучить норвежца по окончании нынешнего сезона, если команду покинет действующий главный бомбардир Роберт Левандовски.

Холанн в текущем сезоне сыграл за «Боруссию» 16 матчей во всех турнирах и забил 19 голов.