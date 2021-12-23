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    Тухель: «Челси» был великолепен и добился отличного результата

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Челси Брентфорд
    Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о победном матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Брентфордом» (2:0).

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Я полностью доволен игрой. Мы были великолепны и добились отличного результата. Я рад за игроков, они продемонстрировали невероятную силу духа. Команда сыграла максимально дисциплинированно и структурированно, и в рамках этой структуры каждый игрок показал высокое исполнительское мастерство. Сегодня все справились со своими задачами превосходно.

    Учитывая обстоятельства, проблемы с составом и общую ситуацию, это невероятный результат. Сегодня в нашем составе были юные игроки, а также те, кто получает не так много практики, как Трево Чалоба, Сауль и Росс Баркли, но они вышли на поле и справились с серьезной проверкой.

    Я рад за Кепу и впечатлен его игрой. Его уровень ни для кого не является сюрпризом, но я хотел бы отметить его настрой, характер и профессионализм, которые помогают ему проводить такие матчи. Он демонстрирует это ежедневно на тренировках, и поэтому получает время на поле и показывает такой уровень. Сегодня он стал одним из соавторов победы, особенно за счет сэйвов в первом тайме.

    Мы знали, что можем произвести пять замен, выпустив важных игроков со свежими силами. Это было нам необходимо и помогло добиться результата. Я всецело поддерживаю идею с пятью заменами», — цитирует Тухеля пресс-служба «синих».

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