Юран: Если президент «Ференцвароша» хочет пошуметь в Европе, Черчесову придется непросто

Тренер «СКА-Хабаровска»поделился мнением о назначениина пост главного тренера венгерского

«Станислав уже работал в Европе, в Польше с "Легией", и у него неплохо получалось. Я думаю, что и в "Ференцвароше" у него будет получаться.

С "Легией" он тогда уже многое прошел: выигрывал чемпионат и Кубок Польши. "Ференцварош" — в Венгрии ведущая команда, клуб с финансами.

Проще работать в клубе, где есть хорошие финансовые возможности. Тут можно и футболистов пригласить. И поддержка болельщиков у команды хорошая. Так что, думаю, тут только победы.

Но здесь, думаю, могут возникнуть сложности, поскольку австрийский специалист был уволен из-за неудачного выступления в еврокубках. Поэтому здесь, не исключаю, могут быть трудности в этом плане.

Как я понял, руководитель клуба — человек амбициозный: ему надо чего-то добиваться в Европе. Но здесь надо четко понимать, что это не итальянский, не испанский чемпионат, где все-таки уровень…

Руководитель хочет достижений в Европе, но надо понимать, что этот клуб пусть и с традициями, но не настолько что…

И тут Станиславу надо четко представлять, какие максимальные цели президент клуба преследует в Европе.

Надо "на берегу" определиться и понимать, что вот, да, мы хотим выполнить задачи и будем для этого стараться, но нужно адекватно смотреть на то, что есть уровень клуба и чемпионата.

Из-за еврокубков австрийца и уволили. Хотя в чемпионате команда идет на первом месте. Поэтому, если президент клуба намерен пошуметь в Европе, придется непросто.

А по чемпионату Венгрии проблем, думаю, возникнуть не должно», — приводит слова Юрана Rusfootball.