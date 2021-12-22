Юран: Если президент «Ференцвароша» хочет пошуметь в Европе, Черчесову придется непросто

«Станислав уже работал в Европе, в Польше с "Легией", и у него неплохо получалось. Я думаю, что и в "Ференцвароше" у него будет получаться.
С "Легией" он тогда уже многое прошел: выигрывал чемпионат и Кубок Польши. "Ференцварош" — в Венгрии ведущая команда, клуб с финансами.
Проще работать в клубе, где есть хорошие финансовые возможности. Тут можно и футболистов пригласить. И поддержка болельщиков у команды хорошая. Так что, думаю, тут только победы.
Но здесь, думаю, могут возникнуть сложности, поскольку австрийский специалист был уволен из-за неудачного выступления в еврокубках. Поэтому здесь, не исключаю, могут быть трудности в этом плане.
Как я понял, руководитель клуба — человек амбициозный: ему надо чего-то добиваться в Европе. Но здесь надо четко понимать, что это не итальянский, не испанский чемпионат, где все-таки уровень…
Руководитель хочет достижений в Европе, но надо понимать, что этот клуб пусть и с традициями, но не настолько что…
И тут Станиславу надо четко представлять, какие максимальные цели президент клуба преследует в Европе.
Надо "на берегу" определиться и понимать, что вот, да, мы хотим выполнить задачи и будем для этого стараться, но нужно адекватно смотреть на то, что есть уровень клуба и чемпионата.
Из-за еврокубков австрийца и уволили. Хотя в чемпионате команда идет на первом месте. Поэтому, если президент клуба намерен пошуметь в Европе, придется непросто.
А по чемпионату Венгрии проблем, думаю, возникнуть не должно», — приводит слова Юрана Rusfootball.