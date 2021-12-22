Труа — Брест прямая трансляция 22.12.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав Лиге 1.

Последний матч между собой: «Брест» — «Труа» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Труа» — «Брест». Коэффициент ставки — 1.95.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Труа»).

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