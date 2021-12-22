В 19-м туре французской Лиги 1 «Труа» на своем поле примет «Брест». Встреча пройдет 22 декабря и начнется в 23:00 по мск. «Труа» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Труа»

В прошлом сезоне «Труа» выступал в Лиге 2, заняв там первое место и повысился в классе. В элите коллектив пока идет с 16 очками на 17 строке, опережая всего на балл опасную зону.

«Синее» неудачно провели свой последний отрезок из семи игр, набрав в них только четыре очка, которые заработали в поединках с «Лорьяном» 2:0 и «Ренном» 2:2 на своем поле.

Остальные же пять матчей коллектив проиграл. Одна из этих неудач с ним случилась в минувшем игровом дне дома с «Бордо» 1:2. после этого они еще вылетели и из Кубка Франции, проиграв аутсайдеру Лиги 2.

Календарь и таблица Лиги 1

Девять из 16 баллов «Труа» заработал на своей территории, добившись двух викторий, три раза сыграв вничью и четыре встречи проиграв.

«Брест»

С 24 набранными очками «Брест» разместился в середине турнирной таблицы, на 12 позиции, значительно оторвавшись от опасной зоны.

Пока в данном первенстве соблюдают полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по шесть раз, забить за это время удалось 23 гола, пропущено на два мяча больше.

В своей последней игре чемпионата коллектив уступил на своем поле 0:4 «Монпелье». Этим фиаско он прервал свою 8-матчевую беспроигрышную серию, в которой сперва дважды сыграв ничью, а затем выиграл последующие шесть встреч.

Вне родных стен «Брест» набрал ровно половину всех своих баллов (12 из 24), трижды победив при трех ничьих и трех неудачах.

Последний раз между собой эти команды встречались в сезоне 2107/18. и тогда в рамках Лиги 2 «Брест» в играх с «Труа» разжились четырьмя очками, выиграв 2:1 на выезде и сыграв 1:1 на своем поле.

Прогноз и ставка на «Труа» — «Брест»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Труа» предлагают — 2.50.

На викторию «Бреста» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.58.

Как правило, «Труа» в домашних матчах с «Брестом» забивает первым. Вот и сейчас прогнозируем, что именно хозяева откроют счет.