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    Счет в матче откроют хозяева поля

    «Труа» — «Брест». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Франции, 22 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Труа» — «Брест»
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    «Труа»
    В 19-м туре французской Лиги 1 «Труа» на своем поле примет «Брест». Встреча пройдет 22 декабря и начнется в 23:00 по мск. «Труа» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Декабря 2021 года
    Труа
  • Франция. Лига 1
    •  Труа 23:00 Брест Брест
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч Труа — Брест

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
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    «Труа»

    В прошлом сезоне «Труа» выступал в Лиге 2, заняв там первое место и повысился в классе. В элите коллектив пока идет с 16 очками на 17 строке, опережая всего на балл опасную зону.

    «Синее» неудачно провели свой последний отрезок из семи игр, набрав в них только четыре очка, которые заработали в поединках с «Лорьяном» 2:0 и «Ренном» 2:2 на своем поле.

    Остальные же пять матчей коллектив проиграл. Одна из этих неудач с ним случилась в минувшем игровом дне дома с «Бордо» 1:2. после этого они еще вылетели и из Кубка Франции, проиграв аутсайдеру Лиги 2.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Девять из 16 баллов «Труа» заработал на своей территории, добившись двух викторий, три раза сыграв вничью и четыре встречи проиграв.

    «Брест»

    С 24 набранными очками «Брест» разместился в середине турнирной таблицы, на 12 позиции, значительно оторвавшись от опасной зоны.

    Пока в данном первенстве соблюдают полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по шесть раз, забить за это время удалось 23 гола, пропущено на два мяча больше.

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    • В своей последней игре чемпионата коллектив уступил на своем поле 0:4 «Монпелье». Этим фиаско он прервал свою 8-матчевую беспроигрышную серию, в которой сперва дважды сыграв ничью, а затем выиграл последующие шесть встреч.

    Вне родных стен «Брест» набрал ровно половину всех своих баллов (12 из 24), трижды победив при трех ничьих и трех неудачах.

    Последний раз между собой эти команды встречались в сезоне 2107/18. и тогда в рамках Лиги 2 «Брест» в играх с «Труа» разжились четырьмя очками, выиграв 2:1 на выезде и сыграв 1:1 на своем поле.

    Прогноз и ставка на «Труа» — «Брест»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Труа» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Бреста» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.58.

    Как правило, «Труа» в домашних матчах с «Брестом» забивает первым. Вот и сейчас прогнозируем, что именно хозяева откроют счет.

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    «Труа» — «Брест»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на футбол. Счет в матче откроют хозяева поля
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