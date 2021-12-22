Лион — Метц: смотреть онлайн трансляцию 22.12.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчаво французской Лиге 1.

Последний матч между собой: «Лион» — «Метц» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Лион»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лион» — «Метц». Коэффициент ставки — 1.77.

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