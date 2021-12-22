В матче 19 тура чемпионата Франции «Лион» примет «Метц» на «Парк Олимпик Лион». Событие состоится 22 декабря в 23:00 мск. «Лион» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

Несмотря на неплохой состав, команда находится во второй половине турнирной таблицы. После 17 туров «Лион» занимает 13 место с 23 очками на счету.

Главным успехов декабря для команды является выход в плей-офф Лиги Европы с первой позиции. Правда в последнем туре групповой стадии турнира «дети» сыграли вничью с «Рейнджерс» (1:1).

Итого, сейчас «Лион» не побеждает уже 4 матча подряд. В чемпионате у хозяев было поражение от «Реймса» (1:2), а также ничьи с «Бордо» (2:2) и «Лиллем» (0:0).

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Напомним, что у «Лиона» есть матч в запасе. Матч 21 ноября против «Марселя» был приостановлен и отложен.

«Метц»

«Метц» подает признаки жизни, но из зоны вылета команда пока что выбраться не может. У нее 15 очков и 18 место. Чтобы подняться выше, гостям нужно побеждать.

«Мессинцы» одинаково плохо играют дома и на выезде. Хотя 12 декабря они разгромили у себя «Лорьян» 4:1. Правда до этого команда потерпела крупное гостевое поражение от «Монако» со счетом 0:4.

19 декабря «Метц» проиграл в 1/32 финала Кубка Франции команде из лиги Насьональ 2 «Бержераку». Все решилось в серии пенальти.

У «темно-бордовых» только одна победа в пяти выездных играх Лиги 1.

Прогноз и ставка

«Лион» выступает в роли фаворита. На его победу букмекеры предлагают 1.36. Победа «Метца» выставлена с котировкой 8.60, а на ничью можно поставить за 5.60.

«Лион» не совсем удачно играет в чемпионате, но «Метц» выступает еще хуже. На своем поле команда Петера Боса будет стремиться к победе. Тем более что все основные игроки атаки у хозяев готовы к игре.

«Лион» обыгрывал «Метц» в 4 из 5 очных матчей, забивая как минимум два гола. Наш вариант — победа «Лиона» и ТБ 2.5 за 1.77.