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    Хороший шанс для «Лиона»

    «Лион» — «Метц». Прогноз (к. 1.77) и ставки на футбол, Лига 1, 22 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Метц»
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    Уссем Ауар
    В матче 19 тура чемпионата Франции «Лион» примет «Метц» на «Парк Олимпик Лион». Событие состоится 22 декабря в 23:00 мск. «Лион» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Декабря 2021 года
    Лион
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    •  Лион 23:00 Метц Метц
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч Лион — Метц

  • 1
  • 1.33
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 8.30
  • Ставка!
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    «Лион»

    Несмотря на неплохой состав, команда находится во второй половине турнирной таблицы. После 17 туров «Лион» занимает 13 место с 23 очками на счету.

    Главным успехов декабря для команды является выход в плей-офф Лиги Европы с первой позиции. Правда в последнем туре групповой стадии турнира «дети» сыграли вничью с «Рейнджерс» (1:1).

    Итого, сейчас «Лион» не побеждает уже 4 матча подряд. В чемпионате у хозяев было поражение от «Реймса» (1:2), а также ничьи с «Бордо» (2:2) и «Лиллем» (0:0).

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    Напомним, что у «Лиона» есть матч в запасе. Матч 21 ноября против «Марселя» был приостановлен и отложен.

    «Метц»

    «Метц» подает признаки жизни, но из зоны вылета команда пока что выбраться не может. У нее 15 очков и 18 место. Чтобы подняться выше, гостям нужно побеждать.

    «Мессинцы» одинаково плохо играют дома и на выезде. Хотя 12 декабря они разгромили у себя «Лорьян» 4:1. Правда до этого команда потерпела крупное гостевое поражение от «Монако» со счетом 0:4.

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    У «темно-бордовых» только одна победа в пяти выездных играх Лиги 1.

    Прогноз и ставка

    «Лион» выступает в роли фаворита. На его победу букмекеры предлагают 1.36. Победа «Метца» выставлена с котировкой 8.60, а на ничью можно поставить за 5.60.

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    «Лион» не совсем удачно играет в чемпионате, но «Метц» выступает еще хуже. На своем поле команда Петера Боса будет стремиться к победе. Тем более что все основные игроки атаки у хозяев готовы к игре.

    «Лион» обыгрывал «Метц» в 4 из 5 очных матчей, забивая как минимум два гола. Наш вариант — победа «Лиона» и ТБ 2.5 за 1.77.

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    «Лион» — «Метц»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на футбол. Хороший шанс для «Лиона»
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