Ювентус — Кальяри прямая трансляция 21.12.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав Серии А.

Последний матч между собой: «Кальяри» — «Ювентус» 1:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Ювентус»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ювентус» — «Кальяри». Коэффициент ставки — 2.10.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Кальяри».

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