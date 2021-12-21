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    Ювентус — Кальяри прямая трансляция 21.12.2021, смотреть онлайн

    Ювентус — Кальяри: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Серия A Ювентус Кальяри Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 начнётся прямая трансляция матча «Ювентус» — «Кальяри» в Серии А.

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    Последний матч между собой: «Кальяри» — «Ювентус» 1:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Ювентус»).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ювентус» — «Кальяри». Коэффициент ставки — 2.10.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Кальяри».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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