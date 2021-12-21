«Ювентус» сыграет на своём поле с «Кальяри» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Матч пройдёт 21 декабря, начало — 22:45 (мск). «Ювентус» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Старая Синьора» сейчас еще недавно пребывала в кризисе, последствия которого отражает таблица. Неужели так сильно повлиял на команду уход Криштиану Роналду?! Пожалуй, да.

«Ювентус» смотрится бледновато, и часто теряет очки. Седьмое место явно дисгармонирует с недавним безраздельным господством в Серии А.

И все же, туринцы выиграли четыре из пяти последних матчей при одной ничьей. В случае победы «Старая Синьора» станет пятой, если «Рома» и «Фиорентина» потеряют очки.

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Лидер команды Пауло Дибала старается, как может, но и этого не хватает. Аргентинец забил пять мячей в 13 матчах чемпионата.

«Кальяри»

«Кальяри» с десятью зачетными баллами в турнирной таблице итальянской Серии А находится на предпоследней строчке, но от безопасной позиции отстает всего на три пункта.

На счету островитян в текущем чемпионате числится только одна победа, а также они еще семь встреч закончили мировым исходоми и в 10 случаях проигрывали.

В позапрошлом туре первенства сардинцы в гостях крупно уступили «Интеру» со счетом 0:4, прервав тем самым серию из четырех ничьих. На прошлой неделе «россоблу» дома одолели «Читтаделлу» 3:1 в Кубке Италии.

Тем не менее, в последнем туре Серии А коллектив потерпел еще одно поражение — на этот раз разгромное — от «Удинезе» (0:4) дома.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,20.

Успех гостей оценивается в 17,00, тогда как ничья — в 6,00.

Наши прогноз и ставка — «Ювентус» будет побеждать после 30 минут матча за 2,10.