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    Поднимется ли «Ювентус» на пятое место?

    «Ювентус» — «Кальяри». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Италии, 21 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Кальяри»
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    «Ювентус» занимает седьмое место
    «Ювентус» сыграет на своём поле с «Кальяри» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Матч пройдёт 21 декабря, начало — 22:45 (мск). «Ювентус» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Декабря 2021 года
    Ювентус
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    •  Ювентус 22:45 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
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    Коэффициенты на матч Ювентус — Кальяри

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  • 6.55
  • 2
  • 15.00
  • Ставка!
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    «Ювентус»

    «Старая Синьора» сейчас еще недавно пребывала в кризисе, последствия которого отражает таблица. Неужели так сильно повлиял на команду уход Криштиану Роналду?! Пожалуй, да.

    «Ювентус» смотрится бледновато, и часто теряет очки. Седьмое место явно дисгармонирует с недавним безраздельным господством в Серии А.

    И все же, туринцы выиграли четыре из пяти последних матчей при одной ничьей. В случае победы «Старая Синьора» станет пятой, если «Рома» и «Фиорентина» потеряют очки.

    Все прогнозы на Серию А

    Лидер команды Пауло Дибала старается, как может, но и этого не хватает. Аргентинец забил пять мячей в 13 матчах чемпионата.

    «Кальяри»

    «Кальяри» с десятью зачетными баллами в турнирной таблице итальянской Серии А находится на предпоследней строчке, но от безопасной позиции отстает всего на три пункта.

    На счету островитян в текущем чемпионате числится только одна победа, а также они еще семь встреч закончили мировым исходоми и в 10 случаях проигрывали.

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  • 14/12/2021

    • В позапрошлом туре первенства сардинцы в гостях крупно уступили «Интеру» со счетом 0:4, прервав тем самым серию из четырех ничьих. На прошлой неделе «россоблу» дома одолели «Читтаделлу» 3:1 в Кубке Италии.

    Тем не менее, в последнем туре Серии А коллектив потерпел еще одно поражение — на этот раз разгромное — от «Удинезе» (0:4) дома.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,20.

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    Успех гостей оценивается в 17,00, тогда как ничья — в 6,00.

    Наши прогноз и ставка — «Ювентус» будет побеждать после 30 минут матча за 2,10.

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    «Ювентус» — «Кальяри»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 21.12.2021. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Ювентус» на пятое место?
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