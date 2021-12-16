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    «Валенсия», «Бетис» и «Мальорка» вышли в 1/16 финала Кубка Испании

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Валенсия Бетис Мальорка
    В гостевом матче 2-го раунда Кубка Испании «Бетис» в дополнительное время оказался сильнее «Талаверы» — 4:2.

    «Валенсия»
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    «Валенсия»

    Голами в составе победителей отметились Борха Иглесиас, Хоакин, Диего Лайнес и Серхио Каналес.

    За хозяев отличились Хуан Гонгора и Кристиан Перальес.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Талавера-де-ла-Рейна — Бетис 2:4
    Голы: 1:0 Juan Gongora (пенальти) (7'), 1:1 Борха Иглесиас (14'), 1:2 Хоакин (пенальти) (61'), 2:2 Christian Perales (89'), 2:3 Диего Лайнес (116'), 2:4 Серхио Каналес (119')

    В другом матче 2-го раунда «Валенсия» на выезде справилась в экстра-тайме с «Арентейро» — 3:1.

    Голы за левантийцев забили Юнус Муса, Уго Гильямон и Ману Вальехо. Единственный гол ъозяев на счету Хонатана Гонсалеза.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Арентейро — Валенсия 1:3
    Голы: 0:1 Юнус Муса (1'), 1:1 Joni Magisano (8'), 1:2 Уго Гильямон (100'), 1:3 Ману Вальехо (113')

    В других матчах «Мальорка» в гостях разгромила «Льянеру» со счетом 6:0, а «Альмерия» победила «Аморебьету» (2:1).

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