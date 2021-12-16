Шаньдун Тайшань — Бэйцзин Гоань: смотреть онлайн трансляцию 16.12.2021

В 13:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Китая по футболу.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шаньдун Тайшань» — «Бэйцзин Гоань». Коэффициент ставки — 2.33.

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