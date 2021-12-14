Арминия — Бохум: смотреть онлайн трансляцию 14.12.2021

В турнирной таблице «Арминия» занимает 17 место с 10 очками, «Бохум» — 10 место с 20 очками.
Последний матч между собой: «Бохум» — «Арминия» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арминия» — «Бохум». Коэффициент ставки — 1.79.
На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Арминия» — «Бохум».
Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету