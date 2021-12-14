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    «Арминия» — «Бохум». Прогноз (к. 1.79) и ставки на футбол, Бундеслига, 14 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арминия» — «Бохум»
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    Масая Окугава
    В 16-м туре чемпионата Германии по футболу «Арминия» в Билефельде сыграет с «Бохумом». Игра состоится 14 декабря и начнется в 22:30 по мск. «Арминия» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Декабря 2021 года
    Арминия
  • Билефельд
    •  Арминия 22:30 Бохум Бохум
  • Бохум
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    Коэффициенты на матч Арминия — Бохум

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  • 3.30
  • 2
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  • Ставка!
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    «Арминия»

    «Арминие» уготована борьба за сохранение прописки в элите. Сейчас она с десятью очками идет в зоне вылета, находясь на расстоянии семи баллов от безопасной строки.

    Билефельдцы в текущем первенстве выиграли только раз, одолев месяц тому назад в гостях 1:0 «Штутгарт». Еще в данном чемпионате они по семь раз играли вничью и терпели неудачи.

    В отрезке последних четырех поединков «синие» чередуют домашние мировые с гостевыми фиаско. Так в прошлом туре они уступили на выезде «Герте» 0:2, а ранее расписали на своем поле мировую с «Кельном» — 1:1.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В родных стенах «Арминия» в текущем первенстве еще не знала радости победы, пять раз сыграв в ничью и потерпев три фиаско.

    «Бохум»

    «Бохум», который в прошлом сезоне поднялся из второй Бундеслиги, на текущий момент в элите с 20 очками идет девятой позиции в турнирной таблице, уступая три балла зоне еврокубков.

    За 15 проведенных встреч первенства «сине-белые» смогли отпраздновать шесть выигрышных результатов, две игры они свели вничью и потерпели аж семь неудач, разница мячей — 16:23.

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    В отрезке последних пяти игр коллектив смог добиться трех выигрышей, раз проиграл и одну игру закончил вничью. Эта мировая была в прошлом туре дома с дортмундской «Боруссией» 1:1, ранее состоялась гостевая виктория над «Аугсбургом» — 3:2.

    Вне родных стен «Бохум» в этом чемпионате набрал шесть баллов из 20 общих, выиграв две встречи при шести проигрышах.

    Последний раз между собой эти клубы играли между собой в сезоне 2019/20. И тогда в рамках второй Бундеслиги «Арминия» набрала в играх с «Бохумом» четыре очка, победив 2:0 в родных стенах и сыграв 3:3 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Арминии» — 2.50, победа «Бохума» — 2.91, ничья — 3.54.

    «Арминия» забила в последних своих четырех домашних встречах, а «Бохум» на выезде отличался в трех из четырех последних игр. И исходя из этой статистики, прогнозируем, что в их очном противостоянии будет обмен голами.

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    «Арминия» — «Бохум»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 14.12.2021. Прогнозы на футбол. Соперники огорчат друг друга
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