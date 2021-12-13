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    Источник: У Витории есть шанс остаться в «Спартаке»

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    Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория сохраняет шансы остаться на своем посту в 2022 году.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    По информации «Матч ТВ», в «Спартаке» есть люди, которые хотят, чтобы португалец остался в команде.

    В клубе ценят работу Витории в Лиге Европы и первое место в группе стало приятной неожиданностью, которая показывает, что тренер способен давать результат.

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    • Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли.

    Отмечается, что Витория обладает поддержкой внутри «Спартака» и это влияет на возможный приход Ваноли. Таким образом, с итальянцем нет окончательных договоренностей о его будущем назначении в российский клуб, а решающее значение будет иметь матч с «Сочи», который может стать козырем в руках Витории и его окружения в «Спартаке».

    Напомним, «Спартак» под руководством Витории вышел в плей-офф Лиги Европы. Красно-белые заняли первое место в группе, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию».

    В чемпионате России «Спартак» занимает девятое место после 17-ти туров.

    Матч «Сочи» — «Спартак» пройдет 13 декабря, начало — в 19:00 мск.

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