Источник: У Витории есть шанс остаться в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака»сохраняет шансы остаться на своем посту в 2022 году.

По информации «Матч ТВ», в «Спартаке» есть люди, которые хотят, чтобы португалец остался в команде.

В клубе ценят работу Витории в Лиге Европы и первое место в группе стало приятной неожиданностью, которая показывает, что тренер способен давать результат.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли.

Отмечается, что Витория обладает поддержкой внутри «Спартака» и это влияет на возможный приход Ваноли. Таким образом, с итальянцем нет окончательных договоренностей о его будущем назначении в российский клуб, а решающее значение будет иметь матч с «Сочи», который может стать козырем в руках Витории и его окружения в «Спартаке».

Напомним, «Спартак» под руководством Витории вышел в плей-офф Лиги Европы. Красно-белые заняли первое место в группе, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию».

В чемпионате России «Спартак» занимает девятое место после 17-ти туров.

Матч «Сочи» — «Спартак» пройдет 13 декабря, начало — в 19:00 мск.