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    Симеоне: На сегодня между нами и «Реалом» серьезная разница

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    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (0:2).

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Мы подошли к этой игре после сильной психологической нагрузки в Португалии. "Реал" владел мячом, но особо не создавал моментов, однако после гола игра поменялась.

    На сегодня между нами и лидером чемпионата серьезная разница. Пока мы должны ориентироваться на тех, кто рядом с нами в таблице, нужно идти от матча к матчу. Сейчас "Реал" выглядит очень мощно, мне нравится такой футбол», — цитирует Симеоне Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» одержал 7-ю подряд победу в Ла Лиге и с 42 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу Примеры. «Атлетико» с 29 баллами на счету находится на 4-й строчке.

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