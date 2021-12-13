Симеоне: На сегодня между нами и «Реалом» серьезная разница

Главный тренер мадридского «Атлетико»подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (0:2).

«Мы подошли к этой игре после сильной психологической нагрузки в Португалии. "Реал" владел мячом, но особо не создавал моментов, однако после гола игра поменялась.

На сегодня между нами и лидером чемпионата серьезная разница. Пока мы должны ориентироваться на тех, кто рядом с нами в таблице, нужно идти от матча к матчу. Сейчас "Реал" выглядит очень мощно, мне нравится такой футбол», — цитирует Симеоне Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» одержал 7-ю подряд победу в Ла Лиге и с 42 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу Примеры. «Атлетико» с 29 баллами на счету находится на 4-й строчке.