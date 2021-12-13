«Реал» — «Атлетико»: счет матча 2:0, обзор голов

Мадридскийодержал домашнюю победу над столичным(2:0) в матче 17-го тура чемпионата Испании.

Счет в матче был открыт на 16-й минуте. Винисиус на скорости от правого края штрафной вырезал подачу к 11-метровой отметке, откуда Бензема шикарным ударом с лёта направил мяч в угол ворот.

На 57-й минуте Йович разогнал атаку «сливочных», далее отдал мяч Винисиусу, который уже нашёл в штрафной Асенсио — и Марко низом пробил в противоход Облаку.

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Атлетико 2:0 Голы: 1:0 Карим Бензема (16'), 2:0 Марко Асенсио (57') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль (Начо Фернандес, 81'), Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Лука Модрич, Каземиро, Тони Кроос, Марко Асенсио (Федерико Вальверде, 85'), Карим Бензема (Лука Йович, 46'), Винисиус Жуниор (Родриго, 87') Атлетико: Антуан Гризманн (Жоау Фелиш, 46'), Матеус Кунья (Ренан Лоди, 60'), Янник Карраско (Тома Лемар, 46'), Родриго Де Пауль (Эктор Эррера, 69'), Коке, Анхель Корреа (Луис Суарес, 60'), Марио Эрмосо, Жоффрей Кондогбиа, Фелипе, Маркос Льоренте, Ян Облак Предупреждения: Фелипе (36'), Ферлан Менди (45 + 1'), Жоффрей Кондогбиа (75'), Давид Алаба (88')

«Реал» одержал 7-ю подряд победу в Ла Лиге и с 42 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу Примеры. «Атлетико» с 29 баллами на счету находится на 4-й строчке.