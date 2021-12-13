Агуэро в среду объявит о завершении карьеры

Нападающий «Барселоны»больше не сможет играть на профессиональном уровне из-за проблем с сердцем.

Как сообщает Marca, в ближайшую среду Агуэро объявит о завершении карьеры.

Агуэро стало плохо 30 октября во время матча чемпионата Испании против «Алавеса». У 33-летнего форварда случился приступ тахикардии. Позже «Барселона» сообщила, что Агуэро пропустит как минимум три месяца.

Дальнейшие обследования показали, что проблемы с сердцем у Агуэро намного серьезнее, чем изначально предполагалось. Врачи предупредили аргентинского футболиста, что ему, возможно, придется завершить карьеру.

Агуэро перешел в «Барселону» перед началом текущего сезона в качестве свободного агента. Ранее он выступал за «Индепендьенте», «Атлетико», «Манчестер Сити» и сборную Аргентины.