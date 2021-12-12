«Удинезе» — «Милан»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 17-го тура чемпионата Италиина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Счет в матче на 17-й минуте открыли хозяева — отличился португальский нападающий Бету.

Лишь на второй компенсированной минуте гол Златана Ибрагимовича спас «россонери» от поражения.

На 5-й добавленной минуте прямую красную карточку получил нигерийский нападающий «Удинезе» Исаак Саксесс.

Футбол. Италия. Серия А Удинезе — Милан 1:1 Голы: 1:0 Бету (17'), 1:1 Златан Ибрагимович (90 + 2') Удинезе: Марко Сильвестри, Родриго Бекао, Брам Нуйтинк, Неуэн Перес, Науэль Молина, Толгай Али Арслан (Мато Яяло, 70'), Уолас, Жан-Виктор Макенго, Iyenoma Udogie (Марвин Зегелар, 61'), Бету, Жерар Деулофеу (Исаак Саксесс, 70') Милан: Златан Ибрагимович, Раде Крунич (Жуниор Мессьяс, 46'), Браим Диас (Дэниел Мальдини, 81'), Алексис Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 69'), Исмаэль Беннасер (Сандро Тонали, 46'), Тьемуэ Бакайоко (Франк Кессье, 46'), Тео Эрнандес, Алессио Романьоли, Фикайо Томори, Алессандро Флоренци, Мик Меньян Предупреждения: Неуэн Перес (25'), Жерар Деулофеу (55'), Марвин Зегелар (88')

«Россонери» с 39 очками пока остались на вершине турнирной таблицы чемпионата Италии, однако уже по итогам этого тура их могут оттуда подвинуть «Наполи» и «Интер».

Календарь и таблица Серии А

«Удинезе» набрал 17 очков и поднялся с 16-го на 15-е место.