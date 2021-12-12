Гасперини похвалил Миранчука за игру против «Вероны»

Главный тренер «Аталанты»остался довольным выступлениемв матче с «Вероной» (2:1).

«Сегодня Миранчук был великолепен, но проблема в том, что он предпочитает играть на той же позиции, что и Малиновский с Иличичем. Таков недочет нашей схемы.

Мы стремимся к тому, чтобы игроки адаптировались к ситуации, но выхлоп не может всегда быть стопроцентным. С другой стороны, у нас есть солидный состав», — приводит слова Гасперини Calcio Atalanta.

Россиянин вышел на поле в основном составе «Аталанты» впервые за долгое время. Он забил свой первый гол в сезоне.