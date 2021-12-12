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    Гасперини похвалил Миранчука за игру против «Вероны»

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    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини остался довольным выступлением Алексея Миранчука в матче с «Вероной» (2:1).

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    «Сегодня Миранчук был великолепен, но проблема в том, что он предпочитает играть на той же позиции, что и Малиновский с Иличичем. Таков недочет нашей схемы.

    Мы стремимся к тому, чтобы игроки адаптировались к ситуации, но выхлоп не может всегда быть стопроцентным. С другой стороны, у нас есть солидный состав», — приводит слова Гасперини Calcio Atalanta.

    Россиянин вышел на поле в основном составе «Аталанты» впервые за долгое время. Он забил свой первый гол в сезоне.

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