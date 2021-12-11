Бирмингем Сити — Кардифф Сити: смотреть онлайн трансляцию 11.12.2021

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Бирмингем Сити» занимает 17 место с 26 очками, «Кардифф Сити» — 21 место с 21 очком.

Последний матч между собой: «Бирмингем Сити» — «Кардифф Сити» 0:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Бирмингем Сити» — «Кардифф Сити».

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