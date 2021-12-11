«Барселона» может перехватить у «Зенита» уругвайского нападающего

планирует приобрести как минимум одного атакующего игрока в зимнее трансферное окно.

В список потенциальных новичков каталонского клуба попал нападающий «Пеньяроля» и сборной Уругвая Агустин Альварес, сообщает Mundo Deportivo.

Трансфер 20-летнего уругвайца может обойтись «Барсе» в 12 миллионов евро.

При этом отмечается, что сначала Альварес, возможно, будет играть за вторую команду «Барселоны».

В текущем сезоне Альварес провел за «Пеньяроль» 40 матчей, в которых забил 23 гола и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Альвареса 15 миллионов евро.

Напомним, нападающий «Барселоны» Мемфис Депай получил травму и пропустит около месяца.