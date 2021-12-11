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  • 12:09
    • «Барселона» может перехватить у «Зенита» уругвайского нападающего
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    «Барселона» может перехватить у «Зенита» уругвайского нападающего

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    «Барселона» планирует приобрести как минимум одного атакующего игрока в зимнее трансферное окно.

    Агустин Альварес
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    Агустин Альварес

    В список потенциальных новичков каталонского клуба попал нападающий «Пеньяроля» и сборной Уругвая Агустин Альварес, сообщает Mundo Deportivo.

    Трансфер 20-летнего уругвайца может обойтись «Барсе» в 12 миллионов евро.

    При этом отмечается, что сначала Альварес, возможно, будет играть за вторую команду «Барселоны».

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  • 06/12/2021

    • В текущем сезоне Альварес провел за «Пеньяроль» 40 матчей, в которых забил 23 гола и отдал пять результативных передач.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Альвареса 15 миллионов евро.

    Напомним, нападающий «Барселоны» Мемфис Депай получил травму и пропустит около месяца.

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