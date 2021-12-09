Канчельскис: Сегодня фортуна была на стороне «Спартака»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Россииподелился мнением о прошедшей встрече группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Легией» (1:0).

«Такой результат очень хорош для команды перед новым годом. Третью игру красно-белые выигрывают. Это позитивные эмоции для болельщиков, после результатов в российском чемпионате. Молодцы!

"Легия" сейчас идет на вылет, очень слабо выглядит. "Спартак" набрал очки. Такой результат и для рейтинга России хорош. Фортуна иногда должна присутствовать. Сегодня она была на стороне "Спартака". Игра запомнится надолго. Как будет дальше, посмотрим. Там уже будут другие команды, другой уровень», — цитирует экс-футболиста «Сорт-Экспресс».

«Спартак» финишировал первым в своей группе ЛЕ и вышел в 1/8 финала турнира.