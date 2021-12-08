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    Модрич: Атмосфера на матче с «Интером» была фантастической

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    Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился впечатлениями после матча с миланским «Интером» (2:0) в Лиге чемпионов.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    Мадридский клуб финишировал первым в группе Д.

    «Я вправду доволен игрой и достигнутым результатом, так как мы хотели финишировать первыми в группе и избежать встречи с более сильными соперниками.

    Хотя после прохода дальше все равно необходимо побеждать в каждой игре, если хочешь завоевать трофей.

    Чувствую себя хорошо, оглядываться на свой возраст даже не думаю и просто сосредотачиваюсь на том, что делаю на поле.

    Чем дальше, тем возраст все меньше становится проблемой — игроки способны продлить свою карьеру. Чувствую так, будто мне нет еще и тридцати.

    Было здорово наконец-то сыграть перед своими болельщиками, которые помогли нам и были с нами, начиная со стартового свистка. Атмосфера была фантастической — нужно поблагодарить их за это.

    Мы очень хорошо справлялись с отбором мяча при контратаках соперника, а когда мяч был у нас, то могли наслаждаться комбинационной игрой и создавать голевые моменты. Именно так был забит потрясающий гол Крооса в первом тайме.

    Нам бы хотелось больше владеть мячом, но таков был тренерский план, и мы довольны. В перерыве он сказал, чтобы мы продолжали в том же духе, прессинговали и дольше удерживали мяч у себя, никуда не торопясь и сохраняя спокойствие», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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