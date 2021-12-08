Геркус: «Зенит» показал себя на высшем уровне

Бывший президент «Локомотива»прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Челси» (3:3).

«Очень качественная и уверенная игра. "Зенит" провел отличный матч. Игроки создавали моменты и боролись до последних секунд. В конце грамотно сравняли счет. Команда работала на этот гол. Прекрасная комбинационная атака.

Можно сказать, сегодня показали себя на высшем уровне. Молодцы!» — написал Геркус в своем телеграм-канале.

«Челси» набрал 13 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места, пропустив вперед «Ювентус» (15). «Зенит» стал третьим и продолжит борьбу в Лиге Европы.