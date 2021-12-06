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    КДК РФС может отменить красную карточку Соболеву

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    КДК РФС на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об отмене красной карточки нападающему «Спартака» Александру Соболеву. Об этом сообщил глава организации Артур Григорьянц.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «На ближайшем заседании будут рассматриваться три прямых удаления: Соболев, Кротов и Крыховяк. Все игроки приглашены на заседание.

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    • Также рассмотрим перенесенный вопрос по матчу ЦСКА — "Зенит" и ряд вопросов связанных со скандированием ненормативной лексики, нарушением санитарного регламента», — приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».

    Соболев был удален с поля в матче «Спартак» — «Ахмат». Форвард «Спартака» получил красную карточку за грубый фол против Игоря Коновалова.

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