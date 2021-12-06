КДК РФС может отменить красную карточку Соболеву

КДК РФС на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об отмене красной карточки нападающему «Спартака». Об этом сообщил глава организации

«На ближайшем заседании будут рассматриваться три прямых удаления: Соболев, Кротов и Крыховяк. Все игроки приглашены на заседание.

Также рассмотрим перенесенный вопрос по матчу ЦСКА — "Зенит" и ряд вопросов связанных со скандированием ненормативной лексики, нарушением санитарного регламента», — приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Соболев был удален с поля в матче «Спартак» — «Ахмат». Форвард «Спартака» получил красную карточку за грубый фол против Игоря Коновалова.