КДК РФС может отменить красную карточку Соболеву

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
«На ближайшем заседании будут рассматриваться три прямых удаления: Соболев, Кротов и Крыховяк. Все игроки приглашены на заседание.
Также рассмотрим перенесенный вопрос по матчу ЦСКА — "Зенит" и ряд вопросов связанных со скандированием ненормативной лексики, нарушением санитарного регламента», — приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».
Соболев был удален с поля в матче «Спартак» — «Ахмат». Форвард «Спартака» получил красную карточку за грубый фол против Игоря Коновалова.